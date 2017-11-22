Фото: отдел БДД УГИБДД НУ МВД России по СК

В четверг около 18 часов 30 минут на 264-м километре трассы «Кавказ» (территория Андроповского района) водитель рейсового автобуса марки «Джак», двигаясь по маршруту «Ейск-Пятигорск», выбрал небезопасную скорость для движения. Пытаясь избежать столкновения с поворачивающим автомобилем, водитель резко повернул направо. В результате автобус съехал с дороги.

В автобусе на момент ДТП находились 7 пассажиров, в больницу были доставлены 2 пассажира и водитель . В настоящее время из осматривают врачи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе ведомства. Движение организовано в штатном режиме. Дорога в момент происшествия находилась в проезжем состоянии, была обработана от скользкости.