Фото: РО ДОСААФ РФ СК Фото: РО ДОСААФ РФ СК Фото: РО ДОСААФ РФ СК

По инициативе Регионального отделения ДОСААФ России СК и при содействии краевого управления ГИБДД в ставропольском лицее № 35 проведено мероприятие под названием «Дорога к знаниям должна быть безопасной!». Были подобраны необходимые для изучения учащимися темы: правила перехода проезжей части, светофорные объекты, использование световозвращающих элементов, а также показаны тематические видеоролики и даны разъяснения, как избежать трагедии. А во дворе лицея была организованна выставка учебных автомобилей Ставропольской объединенной технической школы ДОСААФ.