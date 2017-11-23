Секреты финансовой грамотности открывают жителям Ставропольского края сотрудники и студенты юридического института Северо-Кавказского федерального университета в рамках просветительского проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования».

В крае работа в этом направлении началась еще в 2013 году. Юридический институт СКФУ продолжил заданный вектор, приступив в 2017 году к реализации подпроекта «Создание и распространение информационных материалов и проведение информационных мероприятий по актуальным вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг в Ставропольском крае». С начала года прошла целая серия вебинаров и очных мероприятий, на которых представители разных возрастных и социальных групп получили весьма полезные знания о многообразии мира финансовых услуг и, в частности, о том, как в нем не потерять свои деньги. Все эти акции призваны повысить финансовую грамотность населения края и помочь потребителям финансовых услуг защитить свои права.

– В современных непростых экономических условиях актуальной стала проблема низкого уровня финансовой грамотности наших граждан, – говорит заведующая кафедрой правовой культуры и защиты прав человека юридического института СКФУ кандидат юридических наук Елена Терещенко. – Вот почему мы активно включились в работу по преодолению такой безграмотности, став участниками проекта, инициированного Министерством финансов РФ. Мы еще в прошлом проекте «Финграмота СКФО» подготовили более 130 волонтеров из числа наших студентов для просветительской работы, и надо сказать, что ребятам очень нравится эта работа, по сути, для них, завтрашних юристов, это хорошая практика. Мы изначально обозначили своим приоритетом защиту прав потребителей финансовых услуг. На сайте университета ведем свой портал «Финграмота СКФУ», с его помощью оказываем самые разные юридические консультации. Вот буквально вчера довелось отвечать на вопрос, касающийся возможности изменения минимального размера досрочного платежа по договору ипотеки.

Реализации проекта предшествовала большая проработка современной судебной практики Ставропольского края по таким темам, как платежные услуги, микрофинансирование, потребительский кредит, ипотека, банковский счет, банковский вклад. По ним изучено 300 судебных дел, с тем чтобы на основе выводов предложить рекомендации потребителю, причем актуальные именно для нашего края. В команде проекта 20 человек: преподаватели вуза, а также эксперты из Ставропольского краевого общества защиты прав человека и гражданина, Центра правовой помощи банковским заемщикам, специалисты банковской сферы. Были выявлены и проанализированы наиболее типичные ситуации. Например, участники проекта детально рассмотрели проблемы, возникающие у людей при пользовании банкоматом или онлайн-платежами. В частности, привлекли внимание участившиеся случаи с овердрафтом: проще говоря, когда дебетовая зарплатная карта вдруг переходила в разряд кредитной. В результате ее владелец, не зная, что банк предоставил ему такую услугу, тратил средства, и за пару лет ему набежала приличная сумма долга. В судебном порядке выяснялось, соглашался ли этот гражданин на такую операцию с его картой, был ли он об этой услуге уведомлен.

– Беда в том, что граждане, как правило, не читают, что подписывают, – говорит Е. Терещенко. – Если кредитные договоры мы более-менее научились читать, то правила пользования – не все. И бывает, расписавшись там, где галочкой указано, человек фактически согласился с овердрафтом или еще какой-либо услугой, не зная об этом! Изучив подобные дела, мы подготовили целый пакет рекомендаций. Один из главных советов – быть внимательными при подписании условий финансовых договоров.

По всем десяти выбранным темам проекта проведены фокус-группы для глубокого социологического исследования разных категорий населения. Участникам этих групп предлагаются специальные тематические буклеты, пользуясь которыми гражданин может прояснить важные для него вопросы. Например, как пользоваться ипотечным и потребительским кредитом, что нужно знать о банковских депозитах и банковских счетах, автокредитах и автостраховании, страховании жизни и здоровья, какие услуги оказывают негосударственные пенсионные фонды, какие риски возникают при пользовании системой «Интернет-банк», что такое компрометация банковской карты, кто такие коллекторы и многое другое.

Рекомендации юристов СКФУ одобрены экспертами и уже активно работают в ходе мероприятий проекта. В месяц их проходит 25. Они проводятся как непосредственно на базе университета, так и в учебных заведениях – школах, колледжах, вузах. В арсенале проекта и массовые BTL-акции, они состоялись в санаториях Кавминвод с участием студентов-волонтеров, организующих консультации для так называемой случайной аудитории в местах массового пребывания людей. Студенты-волонтеры раздали местному населению информационные буклеты «Хочу. Могу. Знаю», посвященные правилам использования основных финансовых продуктов – кредитной карты, банковского вклада, ипотеки, автострахования, микрофинансирования, добровольных пенсионных накоплений и других. Формы акций используются при этом различные – от обычной беседы до ток-шоу и флешмобов. Например, студенты ставропольских вузов с удовольствием включились в конкурс театральных миниатюр на темы автострахования, в ходе которых обыгрывались соответствующие ситуации с предлагаемыми услугами.

Проект реализуется не только в краевом центре, мероприятия про-шли в Пятигорске, Кисловодске, Георгиевске, Благодарненском и Кочубеевском районах. И хотя выездные акции наиболее трудны сбором аудитории, ход проекта вызывает у его организаторов чувство удовлетворения от того, что им удается реально помочь людям своими советами. Удачной формой признан, например, проходящий сейчас флешмоб под названием «Накопи на мечту»: молодежь рассказывает, на что бы хотелось собрать некую сумму. Предыдущий флешмоб назывался «Расскажи историю кредитной карты». Популярен и конкурс баннеров на тему финансовой грамотности среди студентов и молодежи. Неизменный интерес вызывают вебинары, в ходе которых люди узнают о новых способах мошенничества в данной сфере, об изменениях в финансовом законодательстве.

– Главная задача – распространить наши рекомендации как можно шире, – говорит Елена Анатольевна. – Пусть человек услышит что-то для него новое, важное, полезное, чтобы не попасть в неловкую или вообще тяжелую финансовую ситуацию. Проект рассчитан до марта 2018 года. Но, думаю, мы продолжим наши просветительские акции и далее, потому что чувствуем большую потребность жителей Ставрополья в таких советах. А финансовая грамотность современному человеку чрезвычайно необходима!

Примечательно, что проект полезен и всем его участникам. Так, студенты юридического института СКФУ могут писать новые научные работы на основе получаемых материалов. И такие примеры уже есть. В частности, студентка готовит магистерскую работу на тему правовой политики государства в сфере финансового просвещения населения.