В Невинномысске при поддержке благотворительного Фонда российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко открыт и успешно работает Центр детского научного и инженерного творчества.

Фото: Александр МАЩЕНКО

Горящие глаза девчонок и мальчишек, неподдельная тяга к получению новых знаний, участие в различных лабораторных экспериментах – все это я увидел, побывав на днях в Центре детского научного и инженерного творчества, который вот уже месяц работает в Невинномысске. Напомним, создан центр при поддержке благотворительного фонда российского предпринимателя и мецената, собственника компаний «ЕвроХим», «Сибирская угольная энергетическая компания» и «Сибирская генерирующая компания» Андрея Мельниченко, компании «ЕвроХим», правительства Ставропольского края, администрации Невинномысска.

Свою работу большая инженерно-техническая лаборатория начала, как говорится, без раскачки. Никаких проблем с привлечением на занятия талантливой молодежи, конечно же, нет. Ведь центр дает уникальную возможность ученикам 5 – 11 классов получить бесплатное углубленное дополнительное образование в области точных и естественных наук.

Жизнь в классах, лабораториях центра, оборудованных по последнему слову техники, сегодня буквально кипит. Сразу после открытия началась подготовка по направлениям «химия» и «математика», следующие направления – «физика» и «инженерно-техническое творчество». А в дальнейшем планируется добавить астрономию, информатику и программирование.

Автор этих строк побывал на занятиях по химии. Честное слово, сначала показалось, что попал в декорации научно-фантастического фильма, а не в химлабораторию. Точнейшие современнейшие приборы, разнообразные колбы, пробирки всевозможных форм, наборы реактивов – здесь простор для научного творчества полный! А вот мнения ребят, которые пришли на занятия.

Никита Шестаков:

– Физика, математика, химия – эти предметы меня интересуют. А здесь такая прекрасная возможность изучить углубленно химию, важнейшую из наук. А еще здорово, что благодаря занятиям в центре, как нам рассказали, появится возможность проверить свои силы в ходе всероссийских научных олимпиад. Знаю по себе, это дает бесценный опыт. Около года назад я успешно выступил на региональном этапе олимпиады по физике имени Максвелла. После этого мое желание заниматься наукой только окрепло.

Елизавета Никитенко:

– Химия как предмет и наука мне очень нравится. И сегодня без нее никуда. Сельское хозяйство, промышленность стройматериалов, электроника, фармацевтика, легкая, пищевая промышленность – везде нужны знания в области химии. А что нравится на занятиях в центре? Здесь много лабораторных работ, когда не просто изучаешь химические реакции, формулы, а видишь в ходе эксперимента, как одно вещество превращается в другое с совершенно иными свойствами.

Что ж, эмоции и энтузиазм ребят понятны. А еще я подумал: пройдет не так много времени, и мои собеседники, без сомнения, станут известными учеными или талантливыми инженерами. Не случайно в ходе открытия в Невинномысске «дома будущего», как уже успели окрестить в городе химиков большую научную лабораторию, предприниматель и меценат Андрей Мельниченко подчеркнул:

– Центры научного и инженерно-технического творчества создаются нами для того, чтобы помочь ребятам из небольших российских городов раскрыть свой интеллектуальный и личностный потенциал, дать им возможность поверить в себя, в свои силы. А знания, которые получат здесь сегодняшние школьники, в будущем станут основой их личных успехов и успехов всей российской науки.

Фото: Александр МАЩЕНКО

Стоит также подчеркнуть, важной составляющей программы созданного по инициативе Андрея Мельниченко Фонда по поддержке одаренных школьников выступает система социальных лифтов. В центрах детского научного творчества организуют проектную деятельность, участие, как уже было сказано, в олимпиадах, а также в выездных школах. В течение всего периода обучения информация об успехах ребенка будет собираться и анализироваться. Лучшим ученикам фонд будет выплачивать стипендии в выбранных ими вузах. После окончания вузов перед ними откроются возможности трудоустройства в компаниях - учредителях фонда – «ЕвроХим», СУЭК и СГК.

Что еще? Подобные центры формируются во всех регионах присутствия компаний «ЕвроХим», СГК и СУЭК. В Невинномысске, например, расположено флагманское предприятие «ЕвроХима» – АО «Невинномысский Азот».

В целом благотворительный фонд Андрея Мельниченко уже организовал и профинансировал создание образовательных центров в городах Новомосковске Тульской области, Барнауле и Рубцовске Алтайского края, двух центров в Кемерово и одного в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. В целом на создание центров и реализацию программы поддержки одаренных школьников уже потрачено 79,2 миллиона рублей.