Акция «Жизнь бесценна» прошла в Кочубеевском районе. Ее организовали сотрудники ГИБДД, представители православного духовенства, воспитанники и преподаватели Дома детского творчества, школьники, учителя.

Фото: Александр МАЩЕНКО Акция «Жизнь бесценна» прошла в Кочубеевском районе

Участники акции собрались в храме Успения Божьей Матери. Штатный священник церкви, отец Константин обратился ко всем присутствующим с призывом безукословно соблюдать Правила дорожного движения. О том же говорили госавтоинспекторы и сотрудники Дома детского творчества.

В этот день всем жертвам дорожно-транспортных происшествий посвятили минуту молчания. В завершение акции дети, педагоги, другие участники мероприятия совместно со священниками зажгли свечи в память о погибших в ДТП. А на улице школьники выпустили в небо воздушные белые шары, к которым прикрепили фигурки ангелов, вырезанные из бумаги.

Затем организаторы акции выстроились на обочине вдоль одной из оживленных улиц с транспарантами и плакатами, призывающими водителей и пешеходов соблюдать ПДД, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.