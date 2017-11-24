И вновь вереницей идут и идут люди через пятигорский «Цветник» по бульвару туда, где весь вечер не будет смолкать чудесная музыка великого волшебника И. Штрауса, – в Ставропольский государственный театр оперетты. А сцену на этот раз заполнят... цыгане с их зажигательными танцами и проникновенными песнями.

«Кочует всюду наш народ под солнцем, зноем и дождем – своей дорогой мы идем! Джингра!» Какая неповторимая магия вольнолюбивой цыганской жизни звучит в этих песнях! Какая своеобразная и яркая культура у этого народа... А ведь признаемся, странное у нас отношение к цыганам – черноволосым, шумным, веселым и... таким непонятным. То мы ругаем их, завидев в толпе пышные цветастые юбки цыганок и чумазые мордашки маленьких цыганят, то с нескрываемым удовольствием слушаем их песни. Редко кому удалось остаться равнодушным к волнующему до глубины души голосу цыганской певицы Валентины Пономаренко: «А напоследок я скажу…».

А вы хотите увидеть, услышать, какая же она, жизнь цыган? Тогда – «Мишто йявьян анде!», что в переводе с цыганского значит «Добро пожаловать!». В пятигорском Театре оперетты «Цыганский барон», кажется, никогда не сходил со сцены. Музыка Иоганна Штрауса – поистине визитная карточка театра: его «Летучей мышью» открывается каждый сезон, балетные сцены «Голубого Дуная», «Сказок Венского леса» неизменно украшают праздничные концерты. Сам Штраус мечтал о сближении оперетты с оперой. А еще говорят, один из его предков был цыганом. Может, поэтому его заинтересовала новелла венгерского писателя М. Йокая «Саффи» о цыганской жизни. И в «Цыганском бароне» обычную веселую интригу Штраус заменил на развитие полноценного драматического действия, которое расцвечивается бытовыми сценами. Герои здесь совсем не похожи на легкомысленных персонажей привычных оперетт – это свободные, гордые, смелые люди с человеческим достоинством, настоящей любовью, настоящей верностью. И музыка этого произведения по своему духу, даже по самой продолжительности вокальных сцен явно восходит к оперной.

«Цыганский барон» – произведение, без преувеличения, грандиозное: эффектные костюмы и декорации требуют больших материальных затрат, а за сложностью вокальных и обилием танцевальных номеров чувствуются огромные творческие усилия. Материальные проблемы новой постановки очень кстати решил партийный проект «Единой России» «Театры малых городов»: стараниями депутата ГД РФ Ольги Казаковой и министра культуры СК Татьяны Лихачёвой пятигорский театр – единственный в регионе среди сотни в стране – получил грант на постановку не только этого спектакля, но и детской новогодней сказки, а также покупку малого концертного рояля, звуки которого встречали в фойе зрителей в день премьеры. Ольга Казакова вручила коллективу театра благодарственное письмо от председателя комитета по культуре Государственной Думы РФ кинорежиссера Станислава Говорухина. Принимая это теплое послание, директор и художественный руководитель театра Светлана Калинская поблагодарила постановщиков, артистов, весь обслуживающий персонал, изготовивший за короткий срок более 80 костюмов и оригинальных декораций.

Со сценографией спектакля особая история. Отдав театру полвека творческой жизни, многие годы декорации к его постановкам выполнял заслуженный художник РСФСР Иван Арлачев. Как правило, едва открывается занавес, первые аплодисменты зрители дарят именно декорациям. Недаром эскизы оформления разных спектаклей занимают отдельную стену в музее театра. И вот на сей раз было решено восстановить былое художественное оформление «Цыганского барона», для чего пригласили дочь мастера Ирину Арлачеву, главного художника театра «Приют комедиантов» в Санкт-Петербурге, которая некоторое время работала в нашем театре и успешно продолжает дело отца. И мы были рады, что не ошиблись в своем выборе: декорации Арлачевых вновь встречены одобрительными аплодисментами.

Постановщик спектакля – приглашенный главный режиссер Ивановского музыкального театра Антон Лободаев. Москвич, молодой, одаренный, интересный да еще и ученик знаменитого Виктюка. Он постарался внести в атмосферу спектакля больше романтизма, любовную линию сделать более выраженной, а юмор – современным. Работа шла в тесном сотрудничестве с главным дирижером театра заслуженным артистом Грузии Львом Шабановым, под руководством которого оркестр показал высокий класс передачи страстной мелодичности штраусовской музыки. Сложился у режиссера творческий контакт и с главным балетмейстером почетным деятелем искусств СК Татьяной Шабановой, поставившей обилие цыганских танцев и больших дивертисментов, соединивших высокую культуру оперного танца с эмоциональной «опереточной» манерой в слаженную гармонию движений. А вместе с мелодично звучащим хором под руководством Дмитрия Ремчукова все это вместе создало настоящую цыганскую ауру на сцене. Ну разве вы не хотите почувствовать эту ауру? Мишто йявьян!

…После 20 лет скитаний барон Шандор Баринкай (артисты Рустам Вайдман и почетный деятель искусств СК Алексей Яковлев) вернулся в замок отца, превращенный временем в руины. Занявший эти земли свиновод Зупан (Николай Бондарев и почетный деятель искусств СК Николай Качанович) недоволен тем, что бродячие цыгане заселили усадьбу своими кибитками. Да вот и они – озорные, цветастые, поющие: «Мы все колдуньи, колдуны, любим пламя костра, любим в ночь без луны ворожить до утра. Джингра!» – завораживает Шандора красавица цыганка Саффи (почетный деятель искусств СК Юлия Сивкова и лауреат международных конкурсов Наталья Виноградова). «Буду ждать у шатра, стану петь до утра, обниму у костра!» Под эти песни, под действительно колдовские движения ее рук трудно было не поддаться магии цыганского очарования. И заворожила она Баринкая, сыграли они разудалую свадьбу, и стал он цыганским бароном, к неудовольствию его дяди, губернатора Омоная (заслуженный артист РФ Евгений Зайцев). Но тут оказалось, что Саффи – вовсе не цыганка, а украденная цыганами в детстве дочь Омоная! Прогнать цыганский табор приезжает судья и «комиссар по вопросам нравственности» Карнеро, роль которого, как и в предыдущих постановках «Барона», играет заслуженный артист РФ Николай Смирнов. Своим участием он вносит в спектакль настолько точную долю полагающегося оперетте юмора и гротеска, что здесь они ничуть не кажутся чрезмерными. Так же хорошо знаком «Барон» и заслуженной артистке РФ Ирине Комленко, уже 35 лет выступающей на пятигорской сцене в ролях главных героинь. Образ мудрой цыганки Чипры артистка сделала одним из значимых в спектакле – настолько сильно про-явилось ее многогранное дарование.

Театральное знакомство с многоцветной жизнью цыган можно, пожалуй, в краткой форме уместить в песне Саффи: «Довольны мы своей судьбой – мы все живем одной семьей. Вместе со мной о нашей жизни пой...». И в финале уже весь состав исполнителей, как и положено в оперетте, дружно и радостно поет о счастливой жизни, словно передавая в зрительный зал искренние пожелания счастья.