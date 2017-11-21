Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Как известно, чистые руки – это залог здоровья. Вместе с тем в краевом Роспотребнадзоре напоминают, как это надо правильно делать.

Особенно важно мыть руки в нескольких ситуациях. Прежде всего перед работой с продуктами питания, перед едой, после посещения любых общественных мест – магазинов, детской площадки, транспорта. Кроме того после прикосновения к деньгам, так как на них скапливается максимальное количество бактерий, после общения с животными. Важно помнить о гигиене и после того, как убрали квартиру, после контакта с больными людьми, а также если вы чихаете или кашляете.

Специалисты утверждают, что только двадцать процентов всех россиян (согласно опросам) умеют правильно мыть руки. Алгоритм правильного мытья прост и незатейлив, напоминают в краевом Роспотребнадзоре. Вначале надо открыть кран с теплой водой, намочить руки и намылить их, тщательно вымыть. Можно использовать и специальные щеточки для ногтей. Мойте руки не менее 20 секунд, после чего смойте пену большим количеством воды. Затем необходимо насухо вытереть руки индивидуальным полотенцем.

Особое внимание необходимо уделять мытью рук детям, которые любят пробовать на ощупь все вокруг, а потом тянут пальцы в рот. Привлечь малыша к регулярному мытью рук нужно личным примером.