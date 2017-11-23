Каких только праздников мы не придумали. И День матери, и День отца есть, и День сыновей. Есть даже День бабушек и дедушек, который отметили не так давно, в конце октября. Это относительно молодой праздник: в нашей стране его начали отмечать с 2009 года. Но согласитесь, праздник душевный! День людей, которые с радостью исполняют любые ребячьи капризы и прощают все шалости.

Фото: Е. Стрельникова

Зоя и Анатолий Васильевич из села Кевсала Ипатовского района стали бабушкой и дедушкой раньше, чем появился праздник. Почти 12 лет назад родился их первый внук Егор. Супруги Жуковы родом из Кевсалы. Зоя после окончания школы пару лет работала телеграфисткой на Ставропольском главпочтамте, а потом вернулась в село. Анатолий, отслужив в армии, принимал участие в уборочной страде, трудился чабаном, а в 1983 году сел за руль трактора и по сей день работает механизатором в местном сельхозпредприятии.

С того момента, как они поженились, прошло 33 года – 20 октября Жуковы отметили каменную (клубничную) годовщину свадьбы. За это время они дважды стали родителями, у них две дочери, Юлия и Наталья, а три года назад в пятый раз – бабушкой и дедушкой. Бабушка Зоя все свободное время посвящает любимым внукам. О каждом из них наши собеседники могут говорить бесконечно.

– Сколько радости нам доставило известие о рождении Егора! – вспоминает Зоя Жукова.

Сейчас Егор учится в шестом классе, получает отличные оценки. Единственной внучке Ксении недавно исполнилось десять лет. Домой она приносит «четверки» и «пятерки», успешно занимается в музыкальной школе. Восьмилетний Андрей любит быть в центре внимания, а еще – когда его хвалят. Ване пять лет. Он все схватывает на лету, и почему-то ему уже очень нравится возиться с тестом. Самый младший в большой и дружной семье Миша, ему всего три года. Малыш расплывается в улыбке, когда дедушка берет его на руки.

– Мы ни дня без наших внуков представить не можем, – говорит бабушка Зоя. – Они у нас большие помощники. Самое любимое совместное занятие – готовить пиццу. Один сыр на терке трет, другой колбасу режет…

Охотно помогает детвора и дедушке по хозяйству. Оно у семьи Жуковых приличное: и птица, и коровы, и телята. Справившись с делами, ребята торопятся в дом, где всех ждет любимое лакомство - бабушкины блины.