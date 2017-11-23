В Ставрополе прошло заседание межведомственного совета при правительстве Ставропольского края по информационному противодействию экстремизму и терроризму. Его открыл и вел председатель совета вице-премьер правительства СК Юрий Скворцов.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Каждый из четырех докладов был по-своему интересен. Председатель Ассоциации средств массовой информации СКФО, главный редактор газеты «Московский комсомолец. МК-Кавказ» Вадим Баканов рассказал о некоторых вопросах совершенствования системы взаимодействия СМИ с правоохранительными органами по профилактической работе в сфере противодействия экстремизму и терроризму. Заместитель председателя комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества Алексей Чаплыгин остановился на недопустимости размещения в СМИ и на официальных сайтах материалов, провоцирующих межэтническую и межнациональную напряженность, фальсифицирующих российскую историю.

Генеральный директор ООО «2НЕТС», редактор интернет-газеты «Ставгород» Максим Логинов наглядно показал, как можно выбрать информационную основу для создания информационно-пропагандистских материалов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма. А заведующий сектором обеспечения деятельности антитеррористической комиссии Ставропольского края реферантуры губернатора СК Игорь Аникеев акцентировал внимание на информационном противодействии идеологии терроризма в сети Интернет, в том числе путем создания и продвижения специализированных информационных ресурсов.

В принятом решении межведомственного совета одобрен опыт сотрудничества с силовыми структурами Ассоциации средств массовой информации СКФО, а также содержится ряд рекомендаций СМИ и силовым структурам по улучшению взаимодействия в борьбе против экстремизма и терроризма.