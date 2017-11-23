Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК

23 ноября в селе Старомарьевке Грачевского района произошел пожар в кухонной пристройке. Причиной стало короткое замыкание в проводах, проходящих под обоями. Как только коммунальные службы перекрыли подачу электричества и газа, пожарные проникли внутрь пристройки и локализовали возгорание.

Некоторое время спустя по той же причине произошел пожар в частном овощном ларьке в Невинномысске. Вспыхнули находившиеся внутри холодильник и кондиционер. Ликвидировать возгорание пришлось под напряжением.

Позже в поселке Коммаяк Кировского района мужчина попытался завести автомобиль «ВАЗ-21099». Раздался хлопок, и салон автомобиля заполнился дымом. Из-под капота вырывался огонь. На место происшествия прибыли спасатели. Пламя не успело далеко распространиться, но детали под капотом были уничтожены, сообщили в пресс-службе ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».