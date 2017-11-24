Сейчас, когда существенная часть всего прогрессивного человечества (европейские ученые-ядерщики прежде всего) бьют в набат по поводу повышения радиоактивного фона в атмосфере Европы, зададимся простым вопросом: есть ли поводы чего-то опасаться у ставропольцев?

Хронология событий такова. 29 сентября немецкая служба защиты от радиации обнаружила увеличение уровня этого самого фона. 3 октября итальянцы «опознали» радиоактивный изотоп рутения-106 в своей атмосфере, концентрация которого постепенно снижаясь, к ноябрю сошла на нет.

Тут-то активизировался и наш Росгидромет, сообщивший о высоком уровне загрязнении проб радиоактивных аэрозолей в Челябинской области, где радиационный фон превысил норму в сотни раз. Стало тревожно: о Чернобыле нам тоже ведь сообщили лишь после того, как радиоактивное облако накрыло Скандинавию, где переполошились не на шутку. А мы так и ничего. Спокойно провели в тогда нашем Киеве первомайскую демонстрацию и наверняка замолчали бы трагедию, да европейцы не дали.

Но то хоть и печальные, но все-таки дела давно минувших дней. А с рутением-то что? Каюсь: никогда прежде не слышал о таком химическом элементе. По-видимому, в школе на уроках химии отвлекался. Оказалось (Википедия сообщила), изобрел, то бишь, открыл его еще в середине XIX века (в 1844 году) профессор Казанского университета Карл Клаус. Родом ученый был из ныне эстонского города Тарту (старинное название Дерпт). Клаус выделил рутений из платиновой руды в чистом виде и, как патриот, назвал новый элемент в честь России (от позднелатинского Ruthenia — Русь).

Доктор химических наук, профессор В. Торгов из Института неорганической химии Сибирского отделения РАН объяснил, что рутений — это продукт распада урана-235 и главной его опасностью, как и от любого другого радиоактивного изотопа, является радиоционное облучение. Период полураспада Ru-106 — один год.

Пока в интернете идет стеб об организации экскурсий для журналистов и блогеров на ПО «Маяк» в закрытом городе Озёрске, где предположительно и произошла утечка изотопа, ученые разобрались и выразили удивление по поводу того, что выброс не мог быть связан с переработкой облученного ядерного топлива, поскольку рутений в нем присутствует в гордом одиночестве. А в случае аварий должны наличествовать все образовавшиеся радионуклиды. На том и остановились, и, как я полагаю, в шаге от разгадки.

Все та же Википедия сообщает, что Рутений — восьмой элемент пятого периода периодической системы Менделеева, известный миру, как благородный металл. Высказываю предположение. Уральские мужики — они не только суровые, но и мастеровитые. Вот и накреативили — выделить благородный металл с целью личного обогащения, да что-то пошло не по плану.

А вопрос к компетентным людям остается: нужно ли беспокоиться ставропольцам?