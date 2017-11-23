Маргарита Анишко пока не думает о службе в полиции: недавно она стала мамой очаровательных близнецов, и теперь ее самое главное дело – трепетная забота о малышах. Даниил и Артём как раз в той поре, когда мучают «зубки и животики». Поэтому все домочадцы окунулись в эти самые прекрасные на свете хлопоты – растить малышей.

Конечно, полиция – непростое место работы даже для мужчин: дежурства, жесткая дисциплина. Трудно сказать, что молодых красивых девушек приводит в эту сложную профессию. Но в Нефтекумском отделе внутренних дел Маргарита выполняет особые задачи. Как кинолог-конвоир она сопровождает заключенных из изолятора временного содержания в здание суда, а также в составе группы конвоя к местам заключения. Рядом с ней всегда четвероногий друг – немецкая овчарка Мухтар. Пес успешно прошел школу служебного собаководства, успев привыкнуть к своей хозяйке. Поэтому долго скучал по ней, когда та ушла в декрет…

Маргарита говорит, что неслучайно стала кинологом: с детства была неравнодушна к четвероногим питомцам, и сегодня у нее есть собака не только на работе, но и дома. Когда подрастут сыновья, она, планирует вернуться на службу, считая ее самой обычной.

– Я привыкла к своим обязанностям, может, кому-то это все и покажется опасным, но ведь со мной всегда мои надежные напарники.

Поздравляя женщин-полицейских с Днем матери, она шлет привет всем своим коллегам, но сама пока с радостью несет приятные материнские заботы.