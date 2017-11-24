Одна из основных традиционных конфессий России – ислам, который исповедуют миллионы наших соотечественников. Сегодня на фоне некоторых негативных мировых событий нередко возникают искаженные представления о мусульманах. Присутствуют подобные настроения и среди жителей нашего края, а происходит это, скорее всего, из-за незнания истинного положения дел. Поэтому мы обратились с рядом вопросов к муфтию Ставропольского края Мухаммад-Хаджи Рахимову.

Фото: пресс-службы губернатора СК

– Уважаемый Мухаммад-Хаджи! Мусульманская умма Ставрополья, которой вы управляете, представляет собой значительную часть нашего общества, играет большую роль в духовной жизни региона. И в то же время широкие слои населения недостаточно знакомы с жизнью мусульманской общины. Какими делами и заботами живет она сегодня?

– Вопросы веры и вообще религии в целом издавна волновали человечество. Религия всегда оказывала и продолжает оказывать значительное влияние на культуру, общественную жизнь, деятельность конкретного человека. Думаю, многим людям даже трудно найти в духовной сфере фактор, который на протяжении веков играл бы в ней большую роль, чем религия. От начала осмысленной человеческой истории и до сегодняшних дней, претерпевая удивительные изменения, живет религия неразрывно с мировой культурой. В основе всякой религии – представления, выраженные в форме догматов, поучений, культовых предписаний и запретов. Те или иные действия приобретают религиозный смысл лишь при наличии соответствующих представлений и идей. Таким образом, религиозные представления, настроения и действия, а на более поздних этапах развития религии религиозные организации составляют единый комплекс, все элементы которого неразрывно связаны.

Централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Ставропольского края» учреждена 27 апреля 2010 года. Тогда мусульмане Ставрополья организационно вышли из состава Духовного управления мусульман Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, создав собственный муфтият. В состав ДУМ СК входят более 50 мусульманских общин и религиозных групп. В некоторых городах и селах имеются мечети и молельные дома. Часть общин возглавляют руководители с духовным образованием, а часть – не имеющие глубоких знаний по исламу, но способные выполнять религиозные обряды. Ввиду того что Ставропольский край граничит с республиками, где преобладающее население мусульмане, в наш край приезжает немало жителей из соседних регионов – кто-то на время, кто-то на постоянное жительство, вливаясь в действующие мусульманские общины. Поэтому работы у муфтията СК непочатый край. Мы организуем встречи с прибывающими мусульманами, помогая адаптироваться к местному укладу, призываем уважать местные традиции, проводим соответствующие беседы в мечетях и молельных домах, рассказываем на конкретных примерах о взаимоуважении и поддержке друг друга в трудную минуту гражданами нашей страны вне зависимости от национальности и вероисповедания. Участвуем в межконфессиональных мероприятиях. Например, в этом году совместно с Русской православной церковью провели очередной, десятый мусульманско-православный форум «Кавказ – наш общий дом». Нас часто приглашают вместе с православным духовенством на встречи со студентами вузов края, молодежные форумы и круглые столы. Имамы (руководители общин), как и представители муфтията, активно участвуют в общегородских и сельских мероприятиях – праздниках, сходах, общественных социальных акциях.

– Не секрет, что уровень конфессиональной грамотности наших современников оставляет желать лучшего, нередко мы об исламе почти ничего не знаем, кроме устрашающего «джихада» или малопонятного «намаза». Как может обычный гражданин отличить традиционный ислам от ложных, а то и враждебных нам течений?

– Есть у арабов такая мудрая поговорка: «Человек – враг тому, что не знает». Почти все беды из-за невежества людей. Так происходит и с представителями псевдомусульманских течений: они не имеют глубоких исламских знаний, трактуют аяты (стихи Корана) и хадисы (изречения пророка Мухаммада), опираясь на свое понимание, что неприемлемо в исламе. Ближайший соратник и сподвижник пророка Мухаммада Абу-Бакр сказал: «Наша религия основана на передаче от одного другому, но не на умозаключении каждого». В хадисе пророка Мухаммада сказано: «Кто толкует Коран согласно своему умозаключению, тот пусть уготовит себе место в аду». Увы, радикалы себя считают самыми умными, не воспринимают наставления и проповеди представителей традиционного ислама. Иногда они просто выбрасывают из текста Корана то, что не угодно им!

Другая проблема заключается в слишком уж буквальных и потому теряющих изначальный смысл переводах священных текстов. В Коране есть много аятов, смысл которых носит иносказательный, аллегорический характер. Тот или иной стих Корана, применимый в определенной ситуации и в определенное время, недопустим в других ситуациях. Есть немало аспектов, которые необходимо учитывать для полноценного понимания Корана и вообще веры. Не зная этих тонкостей, человек может заблуждаться в толковании текстов Корана и хадисов, а потом и ввести в заблуждение других людей, что и происходит порой с нашей радикально настроенной молодежью. Отличить традиционный ислам от враждебных нам течений возможно, лишь изучив хотя бы основные догматы и столпы мусульманской веры.

– Какие из ныне распространяемых взглядов лжеислама вы можете охарактеризовать как самые опасные и почему именно?

– К самым распространенным и опасным воззрениям лжемусульман, несомненно, следует отнести практикуемые ими обвинения мусульман, не придерживающихся их взглядов, в куфре и причисление к «неверным». Подобные установки, по их мнению, дают им право забирать имущество «неверных» и даже уничтожать физически. В этом же ряду – отказ от мазхабов (школ шариатского права), утверждение необходимости военного джихада до тех пор, пока власть в руках иноверца (в том числе мусульманина, не разделяющего их взгляды). Вот основные лозунги радикалов, которые ведут к расколу общества, несут угрозу государственности. Нельзя допускать этого в такой стране, как Россия, где веками бок о бок жили и живут люди разных конфессий и национальностей.

Хочу представить вашему вниманию фетву (шариатское решение) президента союза улемов (ученых) Шама (Сирия) Мухаммада Саида Рамадана аль-Буты.

Пророк в одном длинном хадисе говорит: «После меня будут правители, сердца которых – это сердца шайтанов в теле человека, они не будут следовать моему руководству, не будут поступать согласно моей Сунне».

Хузайфа спросил: «Что нам делать, если мы застанем их?». Пророк ответил: «Вы должны будете слушать и повиноваться, даже если он вас наказывает и забирает ваше имущество, вы должны будете слушать и повиноваться, пока не увидите явного неверия».

Это слова Посланника Аллаха, и подобного рода хадисов много. Так, известный имам ан-Навави сказал: «Что касается того, чтобы выходить против правителей, являющихся мусульманами, сражаться с ними, то это является запретным, по единогласному мнению всех мусульман, даже если они открыто совершают грехи и притесняют, и на это очевидно указывают хадисы». Это можно в наши дни отнести к ситуации в Сирии с ее мусульманским правителем. Но и против немусульманского правителя тоже нельзя выступать, вести войны. Иными словами, дозволенной в исламе является лишь оборонительная война. Коран предупреждает: верующие обязаны всячески избегать ненужного применения силы и не поддаваться на провокации: «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не преступайте [пределов], – поистине, Аллах не любит преступающих!».

– Приходится ли сегодня мусульманам Ставрополья испытывать на себе негативные веяния извне? Что вызывает у вас наибольшую обеспокоенность и как можно этим влияниям противостоять?

– Для профилактики распространения различных лжеисламских идей Духовное управление мусульман Ставропольского края проводит большую работу: это и общение с молодежью края, и организация тематических круглых столов с представителями ведущих мировых конфессий, и участие в международных и всероссийских конференциях по обмену опытом. Ведь там, где есть знания, не может быть места ни экстремизму, ни терроризму, ни какому-либо недопониманию и влиянию извне. Также ДУМ СК оказывает содействие росту активности и влияния молодежных гражданских и политических ассоциаций, выражающих интересы молодежи как самостоятельной социально-возрастной и социокультурной религиозной группы.

– Помимо навязываемых со стороны ложных идей порой возникают и вполне искренние, однако также опасные заблуждения верующих. Наверное, это связано с неправильным толкованием догматов веры?

– К сожалению, в связи с незнанием своей религии, ее основных положений в среде верующих действительно могут возникнуть и, как мы наблюдаем, возникают опасные заблуждения. Поэтому хочется обратиться к землякам с таким наставлением: лучше удовлетворять духовную жажду через достоверные источники, например официальное духовенство.

– Мухаммад-Хаджи, как глава ДУМ СК вы поддерживаете регулярные контакты с духовными лидерами ислама в республиках Кавказа и зарубежья. Что дают такие контакты, насколько они помогают точнее ориентироваться в современной непростой ситуации в мире?

– Это в значительной мере помогает нам перенимать опыт профилактики радикализма, ибо наш муфтият совсем молодой. Нам есть чему учиться, и мы стараемся это делать как через личные связи с известными деятелями ислама, так и в ходе международных конференций, форумов.

– Вы не раз подчеркивали необходимость серьезной подготовки кадров священнослужителей, способных помочь верующим правильно понимать суть ислама и противостоять ложным толкованиям Корана. Как сегодня обстоят дела с наличием грамотных имамов?

– Как мы уже сказали ранее, главный источник многих проблем – в религиозной безграмотности. На Ставрополье действительно пока еще не хватает хорошо подготовленных специалистов-имамов на местах. К тому же у нас нет учебного заведения, где могли бы мусульмане, в том числе имамы, получить исламское образование, не выезжая за пределы края. А чему и как учатся те, кто выезжает, мы порой просто не можем знать. И кто тогда даст гарантию, что они не попадут под влияние деструктивных сект и ложных течений?

– Наша страна сегодня живет в условиях жестких экономических санкций, а вот «обеспечение» нас опасной «духовной продукцией», наоборот, организуется с размахом. Чем, на ваш взгляд, наше общество может ответить на подобное далеко не дружественное «снабжение»?

– Как вы верно заметили, пополнение знаний мусульманами порой осуществляется с помощью не ограниченного никем печатания и ввоза на территорию края изданий сомнительного содержания, откровенно антироссийских и радикальных взглядов. Пока эксперты изучают одну партию подобной «литературы», в это же время появляется масса новой печатной продукции не менее подозрительного толка. Думаю, должны быть у официального духовенства большие, чем сейчас, возможности издавать свою печатную продукцию, проверенную, к тому же подготовленную с учетом менталитета наших жителей, уровня их образования. Подбрасывают нам проблемы и некоторые странички социальных сетей, контролировать которые, как вы понимаете, чрезвычайно трудно. Но мы работаем по всем этим направлениям.