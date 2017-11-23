Фото: Надежда БАБЕНКО Глава села поздравляет юбиляра Фото: Надежда БАБЕНКО Сельская администрация поздравляет Михаила Коровина с юбилеем

Житель села Кевсала Ипатовского района Михаил Коровин отметил свое 90-летие. Поздравили его с этим замечательным юбилеем не только родные и близкие, но и местная власть. Глава села Сергей Максименко вручил имениннику подарок от администрации, открытки от губернатора и президента.

Михаил Матвеевич в своем селе сейчас самый старший из мужчин, здесь он родился, всю жизнь прожил и считает, что милее его родного уголка нет на всей земле. Родные давно зовут его в Ставрополь, да только бесполезно. Погостит, правнуков проведает, их у него пятеро – и домой. Живет после смерти жены один в небольшом ухоженном домике, легок на подъем, даже отказывается от помощи социальной службы. Чтоб не скучно было, курочек на подворье держит. И огород есть, но в последнее время ухаживать за ним стало трудно. Да и рынок сельский в сотне метров – выбирай что хочешь. Трудиться сызмальства привык, было четверо детей в семье. Война началась – отца и двух старших братьев призвали на фронт, они с сестренкой остались главной опорой для матери.

После семилетки учился в Ростове, потом десять лет в местном колхозе трактористом работал, но однажды привезли в Кевсалу киноустановку, и его, как человека, лучше всех разбирающегося в технике, назначили киномехаником. Сорок лет, до самого 1995 года, ходили к нему односельчане в Дом культуры как на праздник. Даже на пенсию не отпускали еще восемь лет. Он все фильмы наизусть знал и всегда мог к месту процитировать любого киногероя. Начинал карьеру вместе с Иваном Бровкиным и Максимом Перепелицей, а закончил с персонажами эпопеи «Зимняя вишня» и «Моя морячка». Говорит, сейчас фильмы всем селом не смотрят, у каждого свой кинотеатр на диване. Юбиляру такое кино не очень нравится – масштаб не тот. Но понимает, что большой экран – это сейчас большая роскошь, не каждому селу по карману.

А вот читать Михаил Коровин любит и книжки, и журналы, а еще газеты выписывает. Что примечательно, читает до сих пор без очков.