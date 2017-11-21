Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Праздник

Если верить телерекламе, все зубные пасты обладают чудодейственной силой. Но так ли это на самом деле?

Как утверждают специалисты Всероссийской стоматологической ассоциации, около 90 процентов всех средств гигиены жевательных органов содержат те или иные вредные компоненты. Среди них есть не только разрекламированные бренды, но и малоизвестные продукты, от которых ломятся прилавки магазинов.

Надежнее всего приобретать зубную пасту не в супермаркете или на рынке, а в аптеке, которая несет ответственность за качество товаров, условия хранения и подлинность закупки у сертифицированного поставщика.

По телевизору бесконечно рассказывают о том, как пользоваться отбеливающей зубной пастой, однако мало кто акцентирует внимание на возможных негативных последствиях. Такое средство содержит в своем составе крупнодисперсный абразив, который активно удаляет налет при чистке щеткой. При этом эмаль способна истончаться, что приводит к повышению чувствительности зубов: они начинают реагировать и на контрастные температуры, и на кислые продукты питания. Для предотвращения данного эффекта необходимо использовать отбеливающие зубные пасты с реминерализирующими компонентами, например активным фтором.

На полках магазинов и аптек нет ни одной зубной пасты, которую можно назвать полностью безопасной. Лишь десятая часть средств максимально соответствует термину «экологически чистый продукт», хотя и в них содержатся консерванты, обеспечивающие долгий срок хранения.

В народной медицине существует несколько надежных способов чистки зубов. Так, масло чайного дерева избавляет от поверхностного кариеса и воспаления мягких тканей, тимьян исполняет роль бактерицидного средства, шалфей останавливает кровотечение в деснах и укрепляет сосуды, розмарин улучшает кровообращение в питающих зубы тканях. Гвоздика хорошо снимает боль, перечная мята устраняет запах изо рта, ромашка является прекрасным антисептиком, мед содержит необходимые витамины, микро- и макроэлементы, а пищевая сода отбеливает эмаль.