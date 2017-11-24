Начинающий сценарист и режиссер из Ставрополя готов доказать, что создать по-настоящему интересный полнометражный художественный фильм под силу даже новичку. Андрей Троцкий круто изменил жизнь, оставив бизнес ради большого кино. О том, как он решился на столь кардинальные перемены, о поездке в зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС и о будущем фильме «Шаг в пустоту» Андрей готов говорить часами...

Фото: архив Андрея Троцкого

– Андрей, расскажите, чем занимались раньше.

– По образованию я экономист, а по факту журналист. Работал в ставропольских изданиях, писал на разные темы, от казачества до автомобилей. Потом перешел на «вольные хлеба» и организовал небольшую рекламную компанию. Параллельно с моей девушкой Аней вел travel-блог о том, как дешево и легко можно путешествовать по Европе. Появились читатели, следившие за нашими передвижениями по миру. Блог обрел известность – и мы, соответственно, тоже.

– Как же вас в Припять занесло?

– Этим местом я интересовался давно. А год назад нам с Аней пришла идея съездить туда, но не в роли сталкеров-нелегалов (мы понимали, насколько это опасно), а по всем правилам, в сопровождении проводника.

– Так просто захотели и поехали?

– Да, путь на Украину оказался тернист. Пораскинув мозгами, решили лететь через Баку, получилось довольно быстро и недорого. В украинском аэропорту нас встретили очень необычно. Увидев наши красные паспорта с орлом, проверяющие устроили лично мне настоящий допрос.

Фото: архив Андрея Троцкого

– Яркий свет лампы, видеосъемка, обыск?

– Как бы это смешно ни звучало, но да. Я выворачивал карманы, открывал бумажник. К тому, что меня будут допрашивать, я, в принципе, был готов. Все необходимые документы были на руках, ответы на самые каверзные вопросы отскакивали от зубов.

– Но все же вы добрались до Припяти. Что особенного в этом городе?

– До последнего не верилось, что мы уже на подъезде. Поняли, что все же добрались до зоны отчуждения, только по указателю «Чернобыль». Припять оказалась не такой уж маленькой, какой я себе ее представлял. Размером город примерно с наш Юго-Запад, но гулять по нему очень сложно.

– Почему? Судя по фотографиям, там есть дороги...

– Это только так кажется. Город поглощает лес, деревья не дают свободно шагнуть, а проехать на транспорте тем более. Пожалел, что под рукой не оказалось мачете, знаете, ножа такого огромного и острого. Хорошо, что с нами повсюду был гид, знающий каждую тропинку. Он оказался мужчиной серьезным, похожим на военного. Много рассказывал о местных самоселах — стариках, которые вернулись из эвакуации. Остановить их никто не смог. Одна бабуля заявила, что войну пережила, а пугать их непонятной радиацией бесполезно.

– А для вас радиация понятна?

– Нам выдали дозиметры радиации для напоминания о том, где находимся. Интересно, что, когда известный ставропольский паблик разместил наше фото из Припяти, его подписчики посчитали нас сумасшедшими. Оказывается, люди представляют себе Припять эдаким кишащим мутантами городом, спрятанным под туманным куполом. Это далеко не так.

– А как? Какова Припять на самом деле?

– Это город, где время остановилось. Зона, где время остановилось. Ты действительно попадаешь в апрель 1986 года. Повсюду плакаты с советскими лозунгами, например «Государственное – значит, мое». Население городов и сел просто оставило свои вещи и уехало, как думалось, ненадолго. Подчистую сносились целые населенные пункты. Едешь и видишь, как вместо деревень стоят холмики и знаки «Заражено». Может, многие удивятся, но в Припяти есть места, где уровень радиации ниже среднего ставропольского, но все еще остались точки на карте города с зашкаливающими показателями. Самое жуткое место – подвал медсанчасти, туда после взрыва привозили первых пожарных, пытались спасти их обгоревшие и облученные тела. Людей по сей день туда не пускают, даже оставленные там одежда и обувь до сих пор очень сильно фонят. Сталкеров это не останавливает, в сети полно фотографий из подвала, на них некоторые держат предметы голыми руками. Сейчас кое-что расскажу забавное…

– Заинтриговали, выкладывайте!

– Сталкеры – такая же крайность, как и туристы из Японии, которые гуляют по городу (внимание!) в защитных скафандрах! После прогулки всю амуницию бросают на землю, и никто за ней больше не возвращается. Все, что касалось земли, становится для японцев одноразовым, даже штативы. Местные смеются над мнительными туристами и забирают все себе, вдруг в хозяйстве пригодится. Представьте картину: сидят люди на лавочках в легких рубашках, общаются, а мимо них «проплывает» японец в скафандре. Вот такие контрасты.

– Одних этих эпизодов хватит для короткометражки. Вы же планируете сделать полноценный фильм по мотивам путешествия...

– Идея создания картины возникла во время монтажа видеоролика для нашего блога. После путешествия я понял, что нет ни одного художественного фильма, режиссеры которого делали ставку на достоверность. В кадрах одного из них со знаменитым колесом обозрения появляются здания, которых рядом нет и в помине. Это и подстегнуло написать сценарий, который, кстати, был готов за две недели. Не знаю, назвать это везением или озарением, но я будто смотрел свой фильм в кинотеатре и дублировал увиденное в блокнот.

Фото: архив Андрея Троцкого

– В каком жанре будет картина?

– Что-то вроде мистического триллера. Но это не ужастик. За основу все же берется реальная история, в кадре будут блогеры, а не чудовища.

– Блогеры, гуляющие по Припяти... Откуда они?

– Откуда-откуда? Из Ставрополя. И актеры все тоже ставропольские будут. Непрофессионалы, конечно, но и я не специалист, будем работать на равных. Были предложения по сотрудничеству с молодыми актерами из Санкт-Петербурга, но я отказался. Этот фильм, если повезет, увидит вся страна, поэтому мы хотим показать наш город и его жителей.

– Съемки в Ставрополе будут проводиться только из чувства патриотизма?

– Отнюдь. Сцены, предполагающие падение людей на землю, будут сниматься у нас из соображений безопасности. Каждая ссадина в зоне отчуждения может стоить жизни. Нас сразу предупредили: поранился — до свидания! Во время поездки на меня сел клещ, представьте мой страх. На ночные сцены в Припяти у меня большие надежды, и верю, что актерам даже не придется играть, сама обстановка сделает из них профессионалов.

– Если опасность существует, то как вы сможете уберечь съемочную группу? От вас ведь и этого ждут?

– Каждый будет проходить медкомиссию. Если у кого-то возникнут противопоказания, например, предрасположенность к онкологическим заболеваниям, мы здоровьем этого человека рисковать не будем. После возвращения со съемок снова сходим к врачам. Поэтому важно, чтобы каждый участник проекта сделал свой выбор осознанно.

– Мы говорим о проекте как о чем-то совершенно реальном. На какой стадии он находится?

– Похвастаться особо нечем. Для съемок деньги нужны большие, около 20 миллионов рублей. При составлении бюджета мы учли все возможные нюансы, осталось найти спонсоров. Проблема в том, что мало кто верит в успех и серьезность проекта. Вдумайтесь, мы готовим документы для Министерства культуры РФ и будем подавать заявку на получение удостоверения национального фильма, станем бороться за гранты. Разве мы пошли бы так далеко ради забавы?

– Уже оглашена предполагаемая дата премьеры, 26 апреля 2019 года… Успеете ли?

– За зиму мы намерены собрать основную сумму. Надеюсь, что некоторые средства будут доступны в ближайшее время – на раскрутку проекта, добротный сайт. Сложно, но оставлять идею мы не собираемся. Проводились переговоры с московской продюсерской компанией, сотрудничающей с Первым каналом, но договоренности мы не достигли. Есть еще вариант: мне могут предложить продать сценарий, но делать это я категорически не стану. Постараемся снять фильм сами, авось Ставрополь еще прогремит на всю страну!

– Достаточно смелая заявка на успех, что тут скажешь. Вроде и сценарий написан, и актерский кастинг проведен, вопрос с музыкой решен, но, быть может, стоило начать с малого. Например, снять короткометражку, которая обойдется дешевле…

– Я не приемлю полумер и уверен в своем будущем полуторачасовом детище.