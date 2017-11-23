Спустя сотни заседаний и встреч, бюджет Ставрополя на 2018 год был утвержден абсолютным числом голосов парламентариев. В главном финансовом документе увеличен расход на зарплаты бюджетникам, более 52 млн рублей пойдут на поддержку социально незащищенных категорий граждан, подорожали обеды школьников и дошкольников, для них же запланирован ремонт учреждений социально-культурной сферы.

Президентский проект «Городская среда» с обустройством дворовых территорий будет продолжен. Город оплатит и ремонт автодорог, приведение в порядок территории возле физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Юго-Западном районе на улице Тухачевского, ремонт тротуара по проспекту Октябрьской Революции от ул. Дзержинского до ул. Советской и реконструкцию дороги по улице Пирогова до улицы Доваторцев, сообщили в пресс-службе администрации города.