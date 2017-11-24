Результатами завершившегося садоводческого сезона агроном-любитель из Невинномысска Николай Сметанин доволен. Еще бы, одного инжирного варенья заготовлено порядка 20 литров! Плюс свежих ягод смоковницы, или, как ее еще называют, фиги, съедено без счета.

Фото: Александр МАЩЕНКО Агроном-любитель из Невинномысска Николай Сметанин собирает два урожая инжира в год Фото: Александр МАЩЕНКО Плоды инжира понижают уровень холестерина, избавляют организм от токсинов и шлаков Фото: Александр МАЩЕНКО Климат Невинномысска для смоковницы оказался очень даже подходящим Фото: Александр МАЩЕНКО В саду Н. Сметанина растет и гинкго билоба. Необычное дерево Ч. Дарвин называл «живой окаменелостью»

«Погодите, погодите, – слышу я недоуменный голос читателей, – какой инжир в Невинномысске?». Отвечаем – самый обыкновенный, с налитыми, желто-розовыми плодами и нежной, сладкой мякотью под тонкой кожицей. Но – обо всем по порядку.

Заинтересовался винным деревом (еще одно название инжира) Николай Сметанин десять лет назад. Увидел его у своего знакомого. Попросил черенок и вскоре в палисаднике садовода зазеленен робкий зеленый росток.

– Конечно, сначала я основательно проштудировал всю литературу о фиговом дереве, – рассказывает Николай Петрович. – Растение это необыкновенное, не раз упоминается в Библии. Окаменелости инжира обнаружены в меотических отложениях, что говорит о его произрастании шесть миллионов лет назад. В странах Средиземного моря инжир культивировали с античных времен. И такой интересный факт: еще знаменитый Аристотель много веков назад очень точно описал процесс опыления фиги особым видом ос.

В наших краях эти самые осы-бластофаги отродясь не водились. А инжир выспевает знатный. Как же так?

– Есть много самоопыляемых сортов, – поясняет Николай Сметанин. – Такой и у меня в саду: районированный, крымской селекции. Одному деревцу десять лет, второе – вдвое моложе. Главное: чтобы инжир давал урожай в нашем климате, необходимо соблюдать определенную агротехнологию.

Сложностей особых в этой технологии нет. Как рассказал агроном-любитель, сначала нужно выбрать правильное место для саженца: с южной стороны участка, защищенное с одной стороны от ветра какой-нибудь постройкой. Ну а затем придется постепенно формировать крону куста так, чтобы ветви можно было укрывать на зиму, пригибая их к земле. В качестве покрытия сам невинномысский мичурин использует мешки с опавшей листвой и нетканое полотно. К почве смоковница неприхотлива, только время от времени невинномысец подкармливает ее перегноем.

На несложный, но постоянный уход инжир откликается хорошо. И дает... два урожая в год. В Невинномысске первый раз плодоносит в конце июля-августе, второй – осенью. Причем, если нет заморозков, чем отличительна и нынешняя осень, плодики появляются на деревце чуть ли не до середины ноября. Хотя, ясное дело, эти «последыши» вызреть не успеют.

Как уже было сказано, из плодов инжира семья Сметаниных делает варенье, в свежем виде ягоды тоже очень хороши. Все никак не доходят руки до того усадовода, чтобы инжирные ягоды засушить. А в одной из провинций Испании, Андалусии, кстати, из смоквы с добавлением пряностей делают… хлеб. Также из плодов готовят вкусные джемы, пастилу, конфеты, компоты, вино, уксус...

О пользе винной ягоды сказано немало. Инжир – лидер по содержанию минеральных веществ, необходимых при лечении и профилактики болезней сердца и сосудов, суставов и костей. А благодаря клетчатке организм легко борется с холестерином, избавляется от токсинов и шлаков.

Интересуюсь у Николая Сметанина: а что, если посадить где-нибудь на окраине Невинномысска фиговую рощу и завозить туда в сезон на экскурсии туристов, направляющихся, к примеру, из Ставрополя, Краснодара и т.д. на курорты Кавминвод? Вот вам прогулка по фиговому леску, вот киоск, где продают в маленьких баночках варенье из невинномысского инжира, а также пастилу, конфеты...

– Что ж, идея вполне выполнимая. Если найдется энтузиаст, готовый ее реализовать, – считает мой собеседник. – Должна же и у Невинномысска быть своя туристическая изюминка. Или, если так можно выразиться, инжиринка...

Сделаем небольшое отступление. Наверняка многие читатели нашей газеты заочно знакомы с Николаем Сметаниным. Ведь сравнительно недавно мы рассказывали о других его увлечениях: радиолюбительском спорте и коллекционировании старинных радиоприемников, раций и т.д. Как видим, герой нашего повествования – человек неординарный, увлекающийся. Поэтому я особо даже и не удивился, когда, уже покидая усадебку садовода, поинтересовался: а что это за необычного вида саженец растет недалеко от ограды?

– Это живое ископаемое, – буднично пояснил Николай Сметанин. – Дерево гинкго билоба, о котором многие слышали, но мало кто видел. Еще Чарлз Дарвин, подчеркивая древнее происхождение дерева, называл его «живой окаменелостью». Считается, что это растение существовало 125 миллионов лет назад, когда по планете расхаживали травоядные ящеры-динозавры.

Препараты из гинкго способствуют остановке процессов старения, регулируют обмен углеродов. Сегодня в диком виде дерево растет на востоке Китая. В Японии очищенные семена вымачивают в соленой воде, жарят и употребляют в пищу – блюдо считается изысканным лакомством. Кстати, на знаке-эмблеме Токио изображен зеленый, характерной формы лист гинкго.

А сколько лет может расти это дерево в вашем саду? – спрашивают у Николая Петрович.

– Трудно сказать, – призадумался собеседник. – В Китае не так давно нашли экземпляр гинкго билоба высотой 45 метров. Его приблизительный возраст – порядка двух тысяч лет...