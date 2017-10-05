Фото: пресс-служба администрации Минераловодского городского округа

В поселке Анджиевском Минераловодского округа будет отремонтирован дом, в котором месяц назад треснули стены. 9 млн рублей на эти цели поступят из краевого резервного фонда. Восстановление планируется завершить до конца года.

В октябре, из дома который был построен для переселенцев из аварийного жилья, срочно эвакуировали людей, после образования трещин на стенах. Дом после двух экспертиз аварийным не признан, но необходим капитальный ремонт квартиры на 1 этаже. Аренду жилья эвакуированным жильцам оплатит муниципалитет, сообщили в пресс-службе администрации Минераловодского городского округа.