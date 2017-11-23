Сегодня в Ставрополе состоится награждение многодетных матерей медалью «Материнская слава».

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Медаль «Материнская слава» Фото: из архива газеты «СП» В семье будет пополнение

Медаль «Материнская слава» в крае учреждена в 2008 году по инициативе министерства труда и социальной защиты населения СК. Согласно постановлению губернатора медалью награждаются многодетные матери, постоянно проживающие на территории региона не менее 10 последних лет, родившие и достойно воспитавшие пятерых и более детей, при достижении младшим ребенком 8-летнего возраста. При награждении матерям выплачивается единовременное денежное пособие, размер которого составляет: к I степени 70 тысяч рублей, ко II степени 50 тысяч, к III степени 30 тысяч.

В этом году награды получат 47 многодетных матерей. Всем участницам торжественного мероприятия будут вручены также ценные подарки (подарочные карты на приобретение бытовой техники) от имени губернатора и регионального правительства, цветы и музыкальные поздравления.

Всего в течение девяти лет медалью «Материнская слава» награждены 1015 многодетных матерей, в том числе I степени – 23 женщины, II степени –159 женщин, III степени – 833 женщины.