На площади Ленина Ставрополя прохожие могли наблюдать выстроенные в ряд 21 автомобиль скорой медицинской помощи.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

На каждой машине написано: «Подарок от Каспийского трубопроводного консорциума-Р». Ключи представителям медучреждений Ставрополья вручили губернатор Владимир Владимиров и генеральный директор консорциума Николай Горбань. Новенькие автомобили отправились с площади к месту новой прописки – в больницы Анапасенковского, Туркменского, Труновского, Новоалександровского, Ипатовского и Изобильненского районов и три краевых медучреждения Ставрополя. А Ипатовской и Изобильненской районным больницам переданы дополнительно сертификаты на общую сумму более 24 миллионов рублей для приобретения медицинской техники.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

– КТК – наш давний и надежный партнер. Ежегодно на Ставрополье консорциум перечисляет в бюджет около 700 миллионов рублей налогов, в территориях края создано 400 высокотехнологичных рабочих мест, компания реализует социальные, экологические проекты, – отметил Владимир Владимиров.

В 2018 году сотрудничество будет продолжено. В частности, планируется ввести в эксплуатацию детскую поликлинику в Изобильном. В целом за счет бюджетных и внебюджетных источников в этом году отрасль здравоохранения на Ставрополье должна получить более 40 новых машин скорой помощи.