Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

23 ноября около 20 часов 30 минут на улице Гагарина водитель автомобиля «ВАЗ-211099» столкнулся с впереди стоящим «Шевроле Круз». От удара «ВАЗ» откатился и наехал на автомашину – «ВАЗ-21074». Находящиеся в «ВАЗе-211099» 11-летняя девочка и ее 43-летняя мать доставлены в больницу. 30-летний водитель находился в трезвом состоянии и в ДТП не пострадал. Установлено, что автомобиль имеет несоответствующие по размеру для транспортного средства шины. При данной технической неисправности эксплуатация автомобиля запрещена, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.