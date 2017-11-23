В мае 2017 года по инициативе Ставропольской и Невинномысской епархии начались работы по обнаружению остатков разрушенного в XX веке собора Иоанна Предтечи Иоанно-Мариинского женского монастыря г. Ставрополя. По результатам археологической разведки, проведенной группой специалистов общества «Наследие», стало ясно, что сохранились фундаменты собора. В сентябре на территории историко-культурной заповедной территории «Иоанно-Мариинский женский монастырь, 1847 г. » начались полномасштабные раскопки. И сейчас уже видны четкие контуры ряда помещений. Впереди – долгая и кропотливая работа по воссозданию собора на его историческом месте. Главный архитектор епархии В. Аксенов обратился ко всем неравнодушным людям: если у кого-то из ставропольцев сохранились старые фотографии храма, поделиться ими, это поможет в деле воссоздания собора в былом величии и красоте.