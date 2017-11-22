Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Занятия в клубе любителей йоги «Я люблю тебя, жизнь!» Василия Скакуна

Не забудьте 26 ноября включить вечером Первый канал центрального телевидения. В 18:30 выйдет в эфир передача «Старше всех». Чем она интересна для ставропольских зрителей, рассказал чемпион мира по прыжкам на акробатической дорожке, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и России, руководитель собственной Академии здорового образа жизни Василий Александрович Скакун.

– Меня и одну из участниц Академии, ветерана Великой Отечественной войны, ставропольчанку Зою Евдокимовну Маринич (которой, к слову, 92 года), пригласили на шоу Первого канала. Там среди прочего мы расскажем о пользе занятий йогой и поделимся некоторыми рекомендациями, к примеру, как умерить аппетит, или что делать, чтобы сон стал крепче, а также поговорим о многом другом. Хотите узнать о чем? Смотрите нашу программу.

От редакции. Как нам стало известно, В. Скакун выдвинут соискателем XXI ежегодной федеральной премии «Моя колея». На золотой медали, которую вручают лауреатам, размещен профиль Владимира Высоцкого и его автограф. А награждаются ею люди, никогда не изменяющие своим жизненным принципам, независимо ни от каких обстоятельств.