Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краю

В дежурную часть отдела МВД России по Новоселицкому району поступило сообщение от жительницы села Китаевского: неизвестный проник в домовладение пенсионера и, применив насилие, похитил у него деньги и две банковские карты. Сумма ущерба – 53 тысячи рублей. Полицейские задержали грабителя и доставили в районный отдел полиции. 35-летний ранее неоднократно судимый житель Георгиевска дал признательные показания. Похищенное изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено владельцу. Возбуждено уголовное, мужчина задержан, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.