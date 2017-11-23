Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краю

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении лейтенантов полиции Даута Джибабова, Арсена Кербижева и сержанта полиции Мухарби Коцба медалью МВД России «За смелость во имя спасения», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

13 ноября в дежурную часть районного отдела внутренних дел поступило сообщение о пожаре в одном из частных домовладений. Прибывшие на место происшествия полицейские, не дожидаясь приезда экстренных служб, приняли решение самостоятельно эвакуировать жильцов дома. Входная дверь была заперта, полицейские проникли внутрь, разбив оконное стекло. В сильно задымленном помещении они обнаружили пожилого мужчину, не способного самостоятельно передвигаться, на руках вынесли его из горящего дома и передали его подоспевшим работникам скорой медицинской помощи, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.