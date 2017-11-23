Фото: Иван ГОРЕНКО

25 ноября Ставропольский государственный музей-заповедник им. Г. Прозрителева и Г. Праве предоставляет студентам очной формы обучения возможность бесплатного посещения экспозиций по студенческому билету. Для них будут проведены аудиоэкскурсии по залам природы, археологии, этнографии с рассказом о влиянии человека на окружающую среду. Большой познавательный интерес у молодежи несомненно вызовут экспозиции «Городская квартира 1940 – 1950 годов», Творческая студенческая площадка «Дикий зверь», посвященная Году экологии в России. Прозвучат фрагменты известных литературных произведений о животных.

Аналогичные бесплатные посещения предусмотрены и в филиале музея-заповедника — картинной галерее пейзажей П. М. Гречишкина.