Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

В исправительной колонии № 4 станицы Александрийской прошел день открытых дверей для учащихся выпускных классов средней общеобразовательной школы № 21 села Обильного, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ставропольскому краю. Сотрудники учреждения рассказали ребятам о службе в уголовно-исполнительной системе, о преимуществах и престиже службы в УИС и социальных гарантиях.

Чтобы наглядно показать одно из направлений работы, сотрудники-кинологи подготовили для старшеклассников показательное выступление на территории учреждения. Они продемонстрировали элементы дрессировки четвероногих помощников. Еще одним интересным моментом встречи стало знакомство школьников с сотрудниками отдельного поста ведомственной противопожарной охраны.