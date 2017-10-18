С последствиями майского паводка на Ставрополье до сих пор приходится иметь дело. Более 2 млрд рублей было выплачено подтопленцам и, тем не менее, помощь людям все еще требуется. Губернатор Владимир Владимиров поднял вопрос о 257 семьях в Минераловодском городском округе, которые в силу особенностей законодательства не попали ни под одну категорию для получения помощи от государства.

По мнению Владимира Владимирова, такие же проблемы есть и в других территориях, где стихия нанесла ущерб. Поэтому за 10 дней будет подготовлен реестр таких граждан, а в течение месяца внесены предложения по изменению в региональное и федеральное законодательство, чтобы выплаты пострадавшие все-таки получили.

Кто же эти люди, помощь которым не предусмотрело законодательство? Это проживающие в зданиях, не являющихся жилым фондом и проживавшие в домах, пострадавших от наводнения 2002 года, по которым уже были выданы ГЖС.

К тому же, материальную и юридическую помощь получат те, кому не удалось через суд получить ГЖС и компенсации, сообщили в пресс-службе губернатора СК.