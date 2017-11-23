Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Прогнозы синоптиков для жителей и гостей Ставропольского края неутешительны: в ближайшие часы ожидается снижение температуры, в ночное время – до минус 6 градусов, осадки в виде снега продолжаются. Госавтоинспекция Ставрополья предупреждает: выезжать на дорогу на летней резине – небезопасно.

Кроме того, руководство Ставропольского управления ГИБДД, сообщает пресс-служба ведомства, информирует, что в направлении республики Северная Осетия и Грузия движение затруднено. На границе с Грузией скопилось большое количество транзитного большегрузного транспорта, из-за введено ранее запрета на движение на автодороге «Владикавказ – Нижний Ларс». Движение для ВСЕХ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ транспортных средств закрыто до 19 декабря. Также до благоприятных погодных условий запрещено движение большегрузов на автодороге «Бурон – Северный Портал – Рокский Тоннель» на территории Северной Осетии.