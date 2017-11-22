В АО «Корпорация развития Северного Кавказа» начата работа по подготовке технического задания на разработку проектно-сметной документации инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод.

Как пояснил первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа, председатель Совета директоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Одес Байсултанов, данный этап завершает подготовку к началу проектирования инновационного медицинского кластера – стратегически важного проекта для развития медицинской и санаторно-курортной сфер как Северо-Кавказского федерального округа, так и страны в целом:

– К его выполнению будут привлечены лучшие эксперты. Необходимо заложить в основу будущего медкластера самые передовые решения для дальнейшей успешной реализации проекта.

Концепция проекта предполагает строительство медицинского университета, университетской клиники и научно-исследовательского центра, а также трех медицинских клиник, технопарка и объектов социальной инфраструктуры. Кроме того планируется создание семи центров реабилитации и санаторно-курортного лечения в регионах на территории СКФО.

Реализует проект «Корпорация развития Северного Кавказа», курирует Минкавказ России. Медкластер включен в госпрограмму по развитию СКФО до 2025 года и создается на основе государственно-частного партнерства. В целом объем инвестиций в проект оценивается в 162,1 миллиарда рублей, из которых 40 миллиардов поступит из бюджетных источников.