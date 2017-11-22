Как пояснил первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа, председатель Совета директоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Одес Байсултанов, данный этап завершает подготовку к началу проектирования инновационного медицинского кластера – стратегически важного проекта для развития медицинской и санаторно-курортной сфер как Северо-Кавказского федерального округа, так и страны в целом:
– К его выполнению будут привлечены лучшие эксперты. Необходимо заложить в основу будущего медкластера самые передовые решения для дальнейшей успешной реализации проекта.
Концепция проекта предполагает строительство медицинского университета, университетской клиники и научно-исследовательского центра, а также трех медицинских клиник, технопарка и объектов социальной инфраструктуры. Кроме того планируется создание семи центров реабилитации и санаторно-курортного лечения в регионах на территории СКФО.
Реализует проект «Корпорация развития Северного Кавказа», курирует Минкавказ России. Медкластер включен в госпрограмму по развитию СКФО до 2025 года и создается на основе государственно-частного партнерства. В целом объем инвестиций в проект оценивается в 162,1 миллиарда рублей, из которых 40 миллиардов поступит из бюджетных источников.