Главы двух городов-курортов Кавминвод, – Кисловодска и Ессентуков, – Александр Курбатов и Александр Некристов заключили соглашение о взаимодействии в области туризма, культурного обмена, курортной инфраструктуры.

Помимо этого, главы Ессентуков и Кисловодска обсудили возможность проведения совместных спортивно-массовых мероприятий, обмена опытом в борьбе с несанкционированной торговлей, сохранности памятников культуры. Была достигнута договоренность о постоянном обмене информацией, которая будет важна, прежде всего, для гостей КМВ.

Кисловодск и Ессентуки расположены в 20 километрах друг от друга, у них удобное транспортное сообщение, идет постоянный обмен отдыхающими. Гости Кисловодска, находясь на лечении, зачастую посещают Ессентуки и наоборот.

– Соглашение с нашими соседями, городом Ессентуки, поможет обоим курортам повысить уровень досуга наших отдыхающих. Сделает наши города еще привлекательнее в сфере туризма, – отметил глава города Кисловодска Александр Курбатов.

-Оба наши города – курорта уникальны по-своему, и мы хотим с коллегами из Кисловодска максимально использовать наши преимущества для развития курортной и туристической индустрии. Уверен, действуя совместными усилиями, мы скоро заметим позитивные изменения, – сказал глава Ессентуков Александр Некристов.

Власти Кисловодска и Ессентуков в курортном регионе выступили пионерами межмуниципального сотрудничества. Не исключено, что со временем состав участников соглашения увеличится.

Начать реализацию проекта решили с культурной части. В грядущие новогодние торжества гости и жители Кисловодска и Ессентуков получат двойные праздники. Также главы обсудили необходимость реализации проекта приюта для животных.