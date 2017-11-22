Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

21 ноября в Центральный парк Ставрополя люди пришли собрать желуди.

Причиной тому не внезапное подорожание на мировом рынке плодов дуба , а экологическая Всероссийская акция «Миллион желудей-2017». Ее цель – помочь восстановить утраченное биоразнообразие реликтовых городских лесов. Ведь когда-то на месте Центрального парка был Черный лес, а теперь об этом напоминает лишь маленькая роща из старых деревьев. Иным дубам здесь перевалило за 400 лет. И вот их «дети» перекочуют в парк Победы, и через годы там появится своя дубовая аллея.