Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Троллейбусы в Ставрополе

В троллейбусном предприятии Ставрополя сменилось руководство. Исполняющим обязанности генерального директора СМУТП назначен Андрей Артюх. Ранее он возглавлял экономическую службу редакции «Ставропольской правды» , потом работал в Издательском доме «Периодика Ставрополья». Перед новым руководителем стоит ряд непростых задач. Прежде всего необходимо погасить долги этого предприятия и сделать его работу рентабельной. Эти задачи оказались не по плечу нескольким бывшим директорам. Как сообщил корреспонденту «СП» новый руководитель, у него есть программа по выводу предприятия из кризиса.