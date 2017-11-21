Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

21 ноября около 16 часов 30 минут водитель автомобиля «Дэу Нэксия», двигаясь по автодороге «Северный Обход города Ставрополя», выехал на «встречку», где столкнулся с «Ладой Вестой». С травмами госпитализировали 26-летнюю пассажирку «Лады», водитель не пострадал. Виновник аварии проходить проверку на состояние алкогольного опьянения отказался, ему грозят лишение водительского удостоверения и 30-тысячный штраф, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.