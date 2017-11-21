21 ноября около 16 часов 30 минут водитель автомобиля «Дэу Нэксия», двигаясь по автодороге «Северный Обход города Ставрополя», выехал на «встречку», где столкнулся с «Ладой Вестой». С травмами госпитализировали 26-летнюю пассажирку «Лады», водитель не пострадал. Виновник аварии проходить проверку на состояние алкогольного опьянения отказался, ему грозят лишение водительского удостоверения и 30-тысячный штраф, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.