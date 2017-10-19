Жилой район «Гармония» в предместьях Ставрополя динамично развивается, прирастая новыми благоустроенными улицами, одна из которых —Славянская. На днях Строительная группа «Третий Рим» открыла здесь продажи таунхаусов новой серии в формате «заходи и живи» — домов европейского типа с небольшими земельными участками в собственности.

Таунхаусы имеют два этажа: на первом располагаются гостиная и кухня, на втором — две спальни. В доме есть все необходимое для проживания дружной семьи. Земельный участок в собственности можно использовать в качестве клумбы либо оборудовать под зону барбекю.

Улица, на которой построены таунхаусы, оснащена уличным освещением, имеются тротуары и асфальтовое покрытие. В шаговой доступности от таунхаусов находится аллея Ласточек с антивандальными, силовыми тренажерами, детскими площадками и арт-объектами.

Непосредственно на улице Славянской располагается физкультурно-оздоровительный комплекс, на базе которого проходят тренировки, соревнования по дзюдо и самбо краевого уровня, работает тренажерный зал. В 2018 году здесь же начнется строительство школы.

Популярность таунхаусов объясняется тем, что они являются альтернативой трехкомнатной квартире в Ставрополе и одноэтажным коттеджам в Михайловске. Часть из них продается уже с финишной отделкой, авторским дизайном и текстилем. При желании можно приобрести таунхаусы с меблировкой. Стоимость новых таунхаусов на Славянской с финишной отделкой в формате «заходи и живи»– от 2 018 т.р..*

Жилой район «Гармония» благоприятен для проживания людей ввиду того, что считается экологически чистым районом. Здесь нет промышленных и перерабатывающих предприятий, вредных производств, имеются зеленые насаждения и одна из самых протяженных в Европе аллея Ласточек. Для метеозависимых людей важно, что «Гармония» находится на 250 метров ниже участков массовой застройки Юго-Западного района Ставрополя, что благотворно сказывается на артериальном давлении и общем самочувствии.

*Цена действительна с 20.11.2017г. по 31.12.2017г. Количество предложений ограничено. Собственник Захарченко Н.М. г.Михайловск. Свидетельство №674745 от 8.06.2016г. Подробности о количестве объектов, размере цен узнавайте по телефону отдела продаж (8652)99-16-16 и на сайте компании tretyrim.ru.