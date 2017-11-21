Как мы уже сообщали, в преддверии Нового года стартовал проект Фонда социальной поддержки населения Ставропольского края, который называется «Вместе теплее».

Это одновременно и конкурс, и выставка, и праздничные утренники, и торжественные церемонии, и незабываемые встречи со ставропольским Дедом Морозом.

2 ноября – 15 декабря состоится основной конкурсный этап: нужно сшить или связать в любой технике и из любого материала самый главный зимний атрибут – пару варежек. Цвет, фактура, дизайн зависят от вашей фантазии и креатива. Условия конкурса максимально гибкие: в нем могут участвовать все жители Ставропольского края – самостоятельно, семьями, классами, творческими группами и коллективами.

Свои работы, указав ФИО автора, населенный пункт, который он представляет, и контактные телефоны, нужно направить до 15 декабря по адресу фонда: ул. Лермонтова, 206а, каб. 107.

С 15 по 20 декабря жюри во главе с Дедом Морозом выберет десять самых креативных и талантливых работ. Их авторов наш Дед Мороз пригласит на праздничные мероприятия и наградит на «варежковом утреннике» в прямом эфире телеканала «Своё ТВ. Ставропольский край». Все без исключения работы примут участие в открытой выставке и благотворительном аукционе, средства от которого будут направлены на социальную поддержку нуждающихся земляков. Подробности конкурса и проекта – на сайте фонда.