Отделением Союза журналистов России г. Ставрополя издан очередной сборник, посвященный 240-летию краевого центра «Поиск длиною в жизнь».

Первый был опубликован в год 70-летия победы в Великой Отечественной войне и назывался «Нам есть чем гордиться».

И вот новый коллективный труд, приуроченный к юбилею Града Креста. Редактор Наталья Володихина вначале опасалась, что авторам, таким разным и далеким друг от друга по профессиям и убеждениям, темам и жанрам, будет трудно ужиться в одной книге. Но любимый Ставрополь объединил всех вполне гармонично.

Открывается сборник поэтическими строками Ольги Бори, участницы конкурса на текст гимна Ставрополя, песня так и называется «Наш Ставрополь». Историю хоперских казаков раскрывает солидное историческое исследование Петра Федосова: начиная с седой старины и заканчивая установкой памятника хоперцам в краевой столице этой осенью – таков хронологический охват рассказа о казаках - основателях Ставрополя. Константин Ходунков, утверждающий, что «поэту многое подвластно», выбрал для издания стихи, посвященные русским поэтам, многие из которых, как известно, оставили свой след в истории Ставрополя. Об известнейшем в XIX веке на всю империю ставропольском педагоге Януарии Неверове напоминает Николай Бондаренко. Статья автора этих строк знакомит со старинными документами – отчетами Общества содействия воспитанию и защиты детей. Хранящиеся в краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова, они открывают немало поучительного о благотворительности в дореволюционном Ставрополе.

В творческих зарисовках Людмилы Сыпиной, Идиллии Дедусенко, Клары Журавлёвой перед нами предстает Ставрополь советский: волнующие строки о тех временах, когда город активно рос, строился, становился все краше, уютнее. Не часто встретишь теперь подобные рассказы об освоении городских окраин, устройстве летних лагерей отдыха для детей и многом другом. Название сборнику дало повествование Валентина Григорьева, поведавшего о поисках отца, пропавшего без вести в Великую Отечественную войну. Так и биография каждого из нас – тоже поиск длиною в жизнь... Очень любопытным, по-своему символичным получился очерк Марины Панфёровой о том, как скульптором Н. Санжаровым создавался памятный бюст легендарной героини Первой мировой войны сестры милосердия Риммы Ивановой.

Авторы сборника стремились интереснее раскрыть грани судеб известных и вполне рядовых ставропольчан. Иллюстрировано издание фотографиями горожан и городских пейзажей разных периодов истории, свои странички в которую теперь вписали и мы.