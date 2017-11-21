С недавнего времени стало возможным быть в курсе новостей следственного управления СКР по Ставропольскому краю, знакомиться с эксклюзивными фотоматериалами и видео, в том числе в режиме прямого эфира, оставлять свои отзывы и пожелания. Официальная группа ведомства активно заработала в социальной сети «ВКонтакте», она называется «СУ СКР по Ставропольскому краю». СКР и «VK», следователи и социальные сети – эти понятия совсем недавно были несовместимы, отметили в пресс-службе краевого управления СКР. А сейчас работу «ВКонтакте» расценивают как эффективную площадку для распространения информации о деятельности ведомства, получения сигналов о преступлениях.