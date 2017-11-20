Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Гастролирующая по России фотовыставка «Северный Кавказ. Семь историй» остановилась 21 ноября в Новосибирске. Каждый из семи ее авторов представил по одному из субъектов СКФО – Ставропольский край, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню и Дагестан.

Посетители выставки, рассматривая работы, вспоминали и свои далекие впечатления от знакомства с Северным Кавказом: «Смотрел на Эльбрус ранним утром из окна гостиницы, когда был в Кисловодске в конце девяностых – начале нулевых. Тогда там еще было запустение, часть отелей не работала. Кисловодск – очень хороший курорт, нисколько не хуже Карловых Вар. Хотел бы вернуться в этот город - такой же приятный, но уже более ухоженный».