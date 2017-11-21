В Арзгирском районе прошла спартакиада «На старте вся семья». Организатором ее выступили местные власти.

Фото: Надежда БАБЕНКО Семья Федосовых. Фото: Надежда БАБЕНКО Фото: Надежда БАБЕНКО Первое место и главный приз достались семье Лызиных Фото: Надежда БАБЕНКО Семья Самойленко

Учителя, воспитатели, инженер, режиссер, строитель, домохозяйка, водители – таков состав участников спартакиады, но самая главная должность каждого из них – родитель. Команды состязались в семи этапах. Для начала каждая отчиталась о выполнении домашнего задания – представила видеоролик и стенгазету о лучших моментах своей семейной жизни.

А потом начались соревнования сильных, смелых, ловких. Преодолевали полосу препятствий, переправлялись через условную горную речку, играли в дартс. С заданиями справились все – помогла взаимовыручка. А что творилось в зале, когда шел конкурс «Папа моей мечты»! Каждой команде за три минуты нужно было надуть десять воздушных шариков и поместить их под рубашку главы семьи. «Накачанные» папы демонстрировали свои формы, словно профессиональные бодибилдеры, чем очень порадовали и повеселили зрителей.

Программа была насыщенной, но даже в короткие паузы – например, когда совещалось жюри – участники не могли сидеть без дела: мама из команды Федосовых Алеся устроила спонтанную физкультурную минутку, а команда Самойленко порадовала присутствующих исполнением песни.

Наконец самый волнительный момент – объявление итогов. Первое место и главный приз достались семье Лызиных из поселка Чограйского. У Татьяны и Николая четверо детей. Второе место у семьи Андреевых из Арзгира, третью ступеньку пьедестала разделили семьи Самойленко из села Петропавловского и Федосовых из Арзгира.