В последнее воскресенье ноября, 25 числа, в Минводах отпраздную День матери. Артисты со всего округа выступят на концерте, который начнется в 11:00 в Центральном ДК.

Женщины станут не только зрителями, но и участниками конкурса. В первом этапе держать ответ за работающую маму будут ее коллеги с подгтовленной «визиткой» о профессии. Во второй части участница будет декламировать стихи, а в качестве последнего подтверждения, что мама может все что угодно — сошьет костюм. Однако подарки получат все виновницы торжества, сообщили в пресс-службе администрации Минераловодского городского округа.