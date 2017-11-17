Проект краевого закона о бюджете на ближайшую трехлетку и проблемы в ведении избирательных кампаний обсудили представители непарламентской оппозиции с депутатами краевой Думы. Разговор состоялся на втором в этом году заседании Совета политических партий, не представленных в краевом парламенте, при председателе Думы СК.

Комментируя представленный заместителем председателя правительства – министром финансов края Ларисой Калинченко законопроект о бюджете, депутаты подчеркивали, что бюджет принимается максимально гласно, с широким привлечением к его обсуждению общественности.

– Бюджет беспрецедентный по открытости! – высказался руководитель фракции «Справедливой России» Александр Кузьмин. – Изучите его подробно, а все ваши замечания и предложения можете принести мне как представителю одной из оппозиционных партий в парламенте. Мы готовы все дельные инициативы поддержать и вынести на обсуждение Думы от своего имени.

На это руководитель фракции КПРФ в краевой Думе Виктор Гончаров заметил, что и все остальные парламентские партии заинтересованы в таком сотрудничестве, ведь за каждой из партий, действующих на Ставрополье, стоят жители края, их интересы, которые необходимо учесть при принятии такого важного закона.

– Раньше субсидии на оплату ЖКХ у нас получали те, чей расход по этой статье составлял 15 и более процентов от доходов. Теперь планку подняли до 22 процентов. На сколько сократилось число получателей субсидий и есть ли гарантия, что порог для социальной помощи на оплату ЖКХ не будет расти дальше? – спросил руководитель краевого отделения партии «Яблоко» Артемий Захаренков.

Председатель Думы края Геннадий Ягубов напомнил, что решение краевая Дума приняла еще в 2016 году, так что никаких изменений для получателей субсидий на оплату ЖКХ в следующем году не предвидится. Лариса Калинченко заверила оппозиционеров, что дальнейшего роста этого порога не будет, так как это максимальный процент от дохода, который федеральный законодатель позволяет брать с людей за услуги ЖКХ и регионы не имеют права его превысить. Сколько граждан в результате поправки в закон лишились субсидии? Лариса Калинченко пообещала уточнить данные в министерстве труда и социальной защиты края в самое короткое время и передать эту информацию партийцам.

Как уже говорилось, в этом году впервые за долгое время доходы краевого бюджета превысят расходы на миллиард рублей. Руководитель регионального отделения «Демократической партии России» Сергей Кшов высказал опасение, что наличие такой финансовой подушки в бюджете может сказаться на объемах федеральной помощи краю:

– Решат, что у нас уже и так все хорошо.

Министр финансов пояснила, что профицитный бюджет и принимался в связи с требованиями Федерации, которая только при этом условии готова дать краю рассрочку по выплате госдолга. А он у региона немаленький. Однако сегодня эта величина имеет устойчивую тенденцию к снижению на протяжении уже нескольких лет, что гарантирует не только нынешние объемы федеральной помощи, но и дает надежду на их увеличение.

Бурную дискуссию вызвало обсуждение выборных проблем.

Как отметил в своем выступлении председатель крайизбиркома Евгений Демьянов, в 2016 году было избрано 7 глав муниципалитетов и 1053 депутата различных уровней, в 2017 году – 3 муниципальных главы и 1076 депутатов. В этих выборах участвовали 10 непарламентских партий, общее число выдвинутых от них кандидатов составило 283 человека, зарегистрирован для участия в выборах 141 человек, избранных на должности депутатов и глав – 10. В лидерах партия «Родина» – от нее в числе победителей оказалось 8 человек и «Партия Роста» – 2 человека.

Среди причин нулевого результата других партий – ошибки в заполнении документов, нарушение сроков подачи и процедуры избирательных счетов. Этих проблем можно было избежать, по мнению Евгения Демьянова, если бы партийцы активнее участвовали в обучающих мероприятиях избиркома, которые регулярно проводятся. Если бы начинали готовить своих кандидатов и документы не в горячую страду выборов, когда у сотрудников избирательных комиссий на местах просто не хватает времени уделить каждому достаточное внимание, а загодя.

Имела место и неполная информация о себе. В частности, в прошлую избирательную кампанию обнаружили 21 кандидата с неуказанными судимостями.

Представители непарламентских партий и присоединившийся к ним коммунист Виктор Гончаров призвали крайизбирком создать такие условия, чтобы кандидаты не удалялись из избирательного процесса по формальным причинам. Выяснилось, что для многих представляет сложность правильно составить и подать декларацию о доходах. И не потому что кто-то что-то намерен скрыть, а потому что не знают, как и что писать.

– Например, мы подготовили к выдвижению 430 кандидатов, а документы на регистрацию подавать стали только 136. Остальные не стали декларациями заниматься, поняв, что эти бумаги заполнить без ошибок очень сложно, – пояснил Виктор Гончаров. – Пример приведу: одного из наших кандидатов не зарегистрировали из-за того, что в одной бумажке он свою специальность назвал «механизатор», а в другой «тракторист». Но ведь можно было сказать человеку, что допущена ошибка, помочь...

«Непарламентские» призвали действующих депутатов обратить внимание на то, что явка избирателей падает от выборов к выборам. По их мнению, это результат отсутствия реальной конкуренции на политической арене и низкого доверия избирателей к выборам вообще.

– До смешного уже доходит, – рассказал Артемий Захаренков, – в прошлую избирательную кампанию на КМВ нам не давали установить конструкции с нашей агитацией в виде кубов. Причем мы в полном соответствии с законом обращались в администрации за разрешением с указанием мест, где мы хотели бы установить наши агитформы. Немедленно там затевалось либо озеленение, либо обрезка деревьев, либо укладка плитки… Мы так между собой решили, что если и дальше так пойдет, мы реально своими кубами продвинем вперед благоустройство наших городов!

Представители других оппозиционных партий отмечали, что за каждой партией стоят люди, которые поддерживают их идеи. И, препятствуя оппозиционным партиям участвовать в выборах, власть тем самым отсекает большую группу избирателей от голосования.

– До нас уже доходит информация, что есть скрытые разнарядки, чтобы на выборах президента страны «натянуть» в регионе явку на уровне не ниже 70 процентов, а результат основного кандидата должен быть не ниже 60 процентов, – отметил тот же А. Захаренков.

Источники информации, правда, выдавать отказался.

Депутаты от «Единой России» не согласились с этим утверждением, отметив, что на президентских и губернаторских выборах в крае явка всегда высокая, заинтересованность у людей есть, а приведенные оппозиционером цифры вполне укладываются в статистику прошлых выборов.