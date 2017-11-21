20 ноября в селе Краснокумском Георгиевского городского округа торжественно открыт памятник жертвам нацизма.

9 августа 1942 года в Георгиевск вошли немцы. Они установили свои порядки, открыли лагеря для военнопленных, через которые прошли тысячи людей, а многие из них лишились там жизни. В памяти георгиевцев, живших в те годы, остался песчаный карьер на краю города, где часто слышались звуки выстрелов, уносящих жизнь евреев, пленных, стариков и маленьких детей…

В 2017 году исполнилось 75 лет страшным событиям. В ознаменование этой даты Российский еврейский конгресс по проекту «Вернуть достоинство» установил памятник на месте массового расстрела 700 мирных жителей еврейской национальности с надписью «Остановись! Склони голову, ныне живущий!».

Жители села Краснокумского, представители местных властей, общественности округа, учащиеся пришли почтить память погибших в Великой Отечественной войне. На митинге член Российского военно-исторического общества Анатолий Карнаух рассказал о расследовании злодеяний фашистов.

И. о. главы Георгиевского городского округа Максим Клетин отметил огромную заслугу ветеранов и участников войны, которые вынесли победу на своих плечах.

После открытия памятника пришедшие возложили цветы, почтили память погибших минутой молчания.