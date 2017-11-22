На базе Пятигорского медико-фармацевтического института прошла III Международная научно-практическая конференция «Актуальные аспекты экспериментальной и клинической фармакологии: от молекулы к лекарству».

Фото: Николай БЛИЗНЮК Фото: Николай БЛИЗНЮК Фото: Николай БЛИЗНЮК Фото: Николай БЛИЗНЮК Фото: Николай БЛИЗНЮК

В ее работе приняли участие ведущие фармакологи России, ученые, работники практического здравоохранения, а также гости из Украины, Казахстана, Ливана и Алжира.

В своем выступлении на конференции заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая отметила, что в условиях дефицита финансирования здравоохранения тема эффективности лекарств весьма актуальна:

– При большом количестве наименований лекарственных препаратов, которые сегодня зарегистрированы в России, к сожалению, имеется много малоэффективных либо вообще неэффективных. Их применение ведет к удорожанию процесса лечения.

Комментируя значимость подобной встречи ученых, ректор Волгоградского государственного медицинского университета, академик РАН Владимир Петров отметил:

– Клиническая фармакология – это наиболее бурно развивающаяся отрасль медико-биологических наук в мире. В связи с расшифровкой генома человека и появлением таких новых отраслей нашей науки, как фармакогеномика, метаболомика и другие, открылись новые пути в создании лекарственных препаратов.

Академик пояснил журналистам, что в настоящее время разработчики новых лекарств идут по пути персонализации терапии, что дает реальную возможность «лечить больного, а не болезнь». Поиск лекарств уже ведется на основе новейших технологий.

– Попросту говоря, мы ищем «поломку» того гена, который отвечает за развитие того или иного заболевания. Это чрезвычайно сложно.

Почти все прозвучавшие на конференции доклады носили сугубо научный характер и были понятны только специалистам. Однако на встрече с журналистами ученые озвучили ряд фактов, которые интересны и широкой публике.

Так, кандидат биологических наук, научный сотрудник единственного в стране Астраханского НИИ по изучению лепры Светлана Лужнова рассказала о сегодняшнем этапе борьбы с болезнью, известной с древности под названием «проказа».

Прокаженные вызывали ужас во все времена и у всех народов. Во многих странах мира на борьбу с лепроспирозом направляли большие силы и средства. Однако палочка лепры продолжает свирепствовать в ряде стран Азии и Африки. Так, в Индии, даже по официальным данным, количество больных острой формой проказы каждый год увеличивается на полтора процента.

В Российской Федерации эндемичными очагами лепры остаются Ставропольский и Краснодарский края, Астраханская и Ростовская области, а также все республики Северного Кавказа. В советское время были предприняты серьезные меры по искоренению болезни: строили лепрозории, разрабатывали лекарственные препараты. В частности, под Георгиевском уже много лет действует лепрозорий «Терский».

– Однако последние годы показали, что почивать на лаврах рано, поскольку количество заболевших растет, – уверяет Светлана Лужнова.

В абсолютных цифрах лепроспироз выглядит не слишком угрожающе: на всю страну зарегистрировано 300 больных в острой форме. Однако носителей палочки лепры может быть во много раз больше - инкубационный период бактерии продолжается от 4 до 30 лет.

– Острую форму заболевания мы лечим до тех пор, пока пациент не перестает выделять палочку лепры в окружающую среду, – пояснила Светлана Лужнова. – Однако и после этого с учета его не снимаем. К сожалению, у 19-20 процентов пациентов случаются рецедивы.

Прорыв в лечении проказы произошел во второй половине минувшего века, когда был синтезирован препарат дапсон. Однако лепра, как и другие бактерии, быстро научилась противостоять лекарству. Чтобы подавить палочку, дозу дапсона приходится увеличивать, что приводит к тяжелейшим побочным эффектам. Поэтому поиск новых лечебных препаратов продолжается. В частности, сейчас Астраханский НИИ по изучению лепры в содружестве с Пятигорским медико-фармацевтическим институтом испытывает препарат ПЯТd1. Светлана Лужнова доложила об обнадеживающих результатах исследований.

Другая животрепещущая тема, прозвучавшая на конференции, – обезболивание онкобольных. Много лет с этой целью использовали морфин. Но он вызывает зависимость и порой приводит к наркомании. Академик РАН, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Александр Спасов совершил прорыв мирового значения в клинической фармакологии. Доклинические испытания разработанного под его руководством препарата РУ-12-05 показали, что он значительно эффективнее морфина и при этом абсолютно безвреден.

Александр Спасов рассказал журналистам, что сейчас идут переговоры с двумя производителями о финансировании клинических испытаний и организации производства препарата. Но поскольку это требует весьма значительных средств, академик не смог даже приблизительно сказать, когда его препарат начнут использовать при лечении онкобольных.

Сходная ситуация сложилась и с другой перспективнейшей разработкой отечественных фармакологов. Еще в 1980 году в СССР под руководством сотрудника федерального НИИ фармакологии Татьяны Ворониной был синтезирован чудо-препарат феназепам. Он настолько эффективно снимал стрессы, депрессии, снижал напряжение и даже повышал умственную работоспособность, что был включен в аптечку космонавтов. А авторы препарата были удостоены Государственной премии СССР.

Однако спустя три десятка лет стало ясно, что с увеличением дозы феназепам вызывает серьезные побочные эффекты. В конце концов Татьяна Воронина нашла способ точно доставлять малые дозы феназепама к нужной мишени в организме. Таким образом препарат, оставаясь весьма эффективным, становится абсолютно безвредным. Но для реализации этого способа требуются наночастицы, которые пока умеют получать только в Германии. Так что прорывное открытие сделано, но когда оно будет внедрено в практическое здравоохранение – неизвестно.