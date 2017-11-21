В Ставропольском крае стартовала Неделя молодого предпринимателя.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Она проводится в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» и имеет важную цель – помочь подрастающему поколению открыть собственное успешное дело. В стенах Ставропольского государственного аграрного университета и Невинномысского государственного гуманитарно-технического института в течение пяти дней пройдут мастер-классы, бизнес-игры, обсуждения проблем начинающих предпринимателей. На вопросы ответят эксперты. Среди них руководитель программы бизнес-инкубатора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» А. Крицын, директор партнерства «Управленческий консалтинг» Б. Жогин. Завершится неделя 27 ноября. Ее участники посмотрят и обсудят пять информационных видеороликов о молодых людях, добившихся успеха на выбранном поприще.