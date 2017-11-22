Фото: пресс-служба краевого следственного управления СКР

По случаю предстоящего празднования Дня матери в рамках ведомственной социально-информационной акции «Всем мамам – поклон!» сотрудники следственного отдела по городу Минеральные Воды краевого следственного управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, побывали в гостях у многодетной мамы. Наталья Посила и ее супруг имеют четырех детей – 7-летнего Сашу, 4-летнего Диму, 3-летнего Никиту и 6-месячную Настю. Семья была вынуждена ухать из Донецкой народной республики: в их дом попал снаряд, все имущество было уничтожено. С марта 2016 года семья Посила проживает в Минеральных Водах. Наталья и ее муж трудятся разнорабочими. Небольшой заработок, отсутствие собственного жилья и вытекающие отсюда трудности. Следователи передали супругам собранные коллективом денежные средства, а детям подарили игрушки и одежду.