Вспоминает участник Великой Отечественной войны полковник Виктор Андрианович Костин.

Уроженца села Найденовка Виктора Костина призвали на службу в Красную армию 9 мая сорок третьего года. Восемнадцатилетнего парня отправили на учебу в Орджоникидзевское военно-пехотное училище. Через полгода младший лейтенант Костин уже командовал взводом 777-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта, начавшей освобождение иностранных земель от фашистских захватчиков. Полк двигался по территории Румынии, выбивая врага из городов Васлуй, Роман, Бакэу.

8 декабря 1944 года пересекли границу с Венгрией и заняли боевые позиции на берегу Тиссы. Через два дня полк получил задачу через переправу выйти на правый берег и ночью подойти в район города Хатвана, где сосредоточился отступающий противник. Рота двигалась головной походной заставой, а это значит, что в случае необходимости первой должна была вступить в бой с противником и дать возможность подойти основным силам.

Младший лейтенант Костин с отделением своего взвода вышел в головной дозор, чтобы определить местонахождение противника.

В десятом часу ночи вышли к пригороду.

«Мы услышали громкие команды на немецком языке, шум моторов, лязг гусениц, – вспоминает Виктор Андрианович. – Сержанта из дозора я отправил назад, в штаб, чтобы доложить, где находимся, что слышим и видим. Минут через десять метрах в тридцати от нас заработал немецкий танковый пулемет. Стрельба велась в направлении дороги, по которой двигался полк. Принял решение уничтожить пулеметный расчет. В руках у меня автомат с полным диском. Не думая о смерти, встаю на колено, открываю огонь длинной очередью… Убедившись, что пулемет молчит, поднимаюсь с колена и тут же падаю – пуля угодила в голову.

В сознание прихожу быстро. Рана выше левого глаза кровоточит, глазницу заливает. Одним глазом осматриваюсь кругом. Ни приближающегося противника, ни моих подчиненных не вижу…

Поднялся на ноги, медленно побрел навстречу полку, на пути оказался развернутый медпункт. Меня встретила медсестра и обработала рану.

Вернуться в полк не разрешили – с ранением в голову только в госпиталь…».

Через полтора месяца, 1 января сорок пятого года, Виктор Костин вернулся на фронт в 6-ю Орловскую стрелковую дивизию, в 125-й полк, освобождал Чехословакию.

8 мая 1945 года полк вышел к Пражскому шоссе.

А завтра была Победа…

Но боевой путь нашего земляка продолжился в Монголии. В конце июня полк передислоцировали в Забайкалье, уже 3 августа был получен приказ совершить марш через безводные степи Монголии, форсировать хребты Большого Хингана и пустыню Гоби, закрыть кольцо окружения миллионной Квантунской армии в Маньчжурии и не допустить выхода группировки в Китай. Под мощным ударом Дальневосточного и Забайкальского фронтов Квантунская армия была разгромлена.

На этом боевой путь Виктора Андриановича был закончен, но продолжалась жизнь армейская, только 1 мая 1976 года полковник Костин вышел в отставку.

На парадном кителе фронтовика есть и орден Красной Звезды, и ордена Отечественной войны двух степеней, и целая россыпь медалей.

Казалось бы, возраст почтенный, можно и дома посидеть, телевизор посмотреть, книги почитать, однако же, как поется в песне, «не стареют душой ветераны…», вот и Виктор Андрианович бывает частым гостем в лицее № 18 Ставрополя.