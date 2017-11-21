С утра Эмиль Волков вместе с любимой учительницей музыки Людмилой Даниловной Тихомировой приступил к занятию. Крышка рояля была открыта, и прекрасная творческая атмосфера заполнила кабинет музыкальной школы № 1. Ребенок был не очень-то рад визиту гостей – журналистов «Ставропольской правды», и вовсе не оттого, что замучили бесконечными интервью: расстроился, что отвлекли от любимого занятия.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Вся страна узнала об одаренном ставропольском музыканте благодаря открытому Всероссийскому конкурсу юных талантов «Синяя птица». Эфир проекта прошел в начале ноября на телеканале «Россия 1». Участников оценивали народные артисты России скрипачка и дирижер Светлана Безродная, ректор хореографического училища имени Вагановой Николай Цискаридзе, исполнитель романсов Олег Погудин и пианист-виртуоз Денис Мацуев.

Эмиль играл в составе квартета «Рококо». В костюмах и париках, стилизованных под XVIII век, музыканты исполнили «Менуэт» Л. Боккерини и тему из кинофильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» композитора В. Дашкевича. Горячо аплодировали малышам и публика, и жюри. Больше всего экспертов удивило, что детский коллектив собран специально для конкурса, то есть времени сыграться было крайне мало.

В семилетнем возрасте Эмиль Волков может похвастаться не только участием в известном телевизионном проекте. «За кадром» осталось множество побед на региональных, всероссийских и международных конкурсах, поэтому, когда выходил на сцену «Синей птицы», то совсем не волновался. Так, по крайней мере, он говорил нам. И не поверить этому чудесному ребенку невозможно, особенно когда видишь, как увлеченно он перебирает пальцами по клавишам. Кажется, что в эти минуты он не думает ни о чем, кроме музыки.

Как заметил папа Эмиля Евгений Сергеевич, который присутствовал на занятии, участие в конкурсе не изменило их жизни – не «зазвездились», по-прежнему ответственно занимаются. Родители и педагог всячески поддерживают мальчика: папа, бросая дела, сопровождает на всех конкурсах, Людмила Даниловна старается подобрать интересный репертуар, объясняя свои старания просто: «Люблю зажигать звезды».

Юный талант стремительно достигает все новых и новых высот. Читатель может подумать, что у Эмиля нет времени на детские забавы. Спешу успокоить.

– Есть время и на эти дела, – уверил Евгений Сергеевич. – Эмиль любит собирать конструктор, играть в компьютерные игры, гулять с друзьями.

Отец признался, что отдать ребенка в музыкальную школу была его инициатива, поэтому весь груз ответственности взял на себя. На первые занятия ходил вместе с Эмилем и, кажется, теперь не хуже юного гения разбирается в премудростях музыки.

– На каждом конкурсе могут быть свои неожиданности, сюрпризы: то переволновался, то что-то не то подумал перед выходом на сцену. Однажды Эмиль вообще решил вдруг сыграть произведение в более быстром темпе, потому что ему показалось, так будет интереснее, – улыбается папа.

– А вы переживаете перед выходом сына на сцену?

– Нет, потому что волнение быстро передастся ребенку. Когда были на кастинге «Синей птицы», я сказал ему так: «Пойди и испытай удовольствие, покажи, на что ты способен». Нам не важно было, пройдем или не пройдем дальше, главное, чтобы ребенку нравилось быть частью большого творческого процесса. Кроме этого, всегда учу сына: если берешься за какое-то дело, то делай его добросовестно.

Папа тут же замечает, что цели засветиться на большом экране не было:

– Музыкой мы занимаемся два с половиной года. За плечами примерно пять десятков конкурсов – краевые, престижные российские и международные. На «Синюю птицу» мы собрались спонтанно: в последний момент отправили заявку, а буквально через два дня раздался телефонный звонок с приглашением на кастинг. 24 июня было прослушивание. Много детей с родителями пришли показать свои таланты, все хорошо подготовленные. Кастинг Эмиль выдержал с достоинством. А уже в октябре проходили основные съемки. Признаться, организаторы поставили перед нами не-

ожиданную задачу: во-первых, сыграть не то произведение, которое мы готовили, во-вторых, сделать это в квартете с такими же маленькими детьми, что гораздо сложнее, в-третьих, исполнить партию на клавесине. Инструмента этого ребенок никогда не видел. Было тяжело, хотя на подмогу и пригласили преподавателя из Академии музыки им. Гнесиных.

– В клавесине другая клавиатура, другие звуки. За два дня до выступления мы увидели инструмент, на котором Эмиль будет играть на сцене, – поясняет Людмила Даниловна.

– А к клавесину вернуться не планируете, раз уже его освоили?

– Боже упаси! Это такой невыразительный инструмент, на котором показать возможности музыканта-пианиста невозможно, – сетовала Людмила Даниловна. – А вообще, если кто-то покушается на такие конкурсы, им надо на три головы опережать уровень сверстников, иначе чем можно удивить? Как и в спорте, чтобы быть лучшим, нужно лучше прыгать, быстрее бегать, тогда будешь в обойме. Но, замечу, для нас это не самоцель. Когда ко мне приводят нового ученика, только он прикоснется к клавишам, уже знаю, как мы должны закончить учебный год, к каким результатам прийти.

Участие в конкурсах, несомненно, дает свои позитивные результаты, уверена Людмила Даниловна. Не так давно мы наблюдали звездный взлет еще одного ее ученика, участника «Синей птицы» предыдущего сезона Елисея Мысина. К конкурсам своих воспитанников педагог готовит тщательно, заранее просчитывая шансы на успех.

Сегодня, наверное, сложно посчитать, скольким детям Людмила Даниловна дала путевку в жизнь. Любит свою работу, безумно любит детей, умеет зажечь в них искру.

Людмила Даниловна заметила, что ее нынешние ученики отличаются от детей предыдущих поколений:

– Сложнее стало работать. Если раньше учитель ставил задачу, ребенок все сразу выполнял, то сейчас нужно еще заслужить детское внимание. Витают где-то в облаках. Но я каждого беру в класс с позиции, что он гений. Нужно только отрыть этот клад.

– Долго приходится «копать»?

– В одном случае долго, в другом потенциал виден сразу. Я считаю так: если современные дети в два года уже могут нажимать на кнопки сотового телефона, то научить их играть на инструменте – задача выполнимая. Нужно лишь возбудить интерес. Мне кажется, музыка – это трудотерапия. Она нужна всем – и талантливым, и не очень. Музыка учит упорству, трудолюбию, вниманию, прилежанию, дисциплине, - замечает педагог.

По словам Евгения Сергеевича, успех на 99 процентов зависит от учителя. Елисей Мысин и Эмиль Волков дети совершенно разные, но и в одном, и в другом Людмила Даниловна смогла открыть творческие способности. Конечно, на экране их выступления выглядят красиво, но за этой красотой скрывается огромный многолетний труд.

«Синяя птица» – этап пройденный.

– Мы идем дальше, готовим новую программу. Думаем сыграть первую часть концерта Гайдна с оркестром Ставропольской краевой филармонии. Такая у нас с Эмилем мечта. Попытаемся ее осуществить, - поделилась планами Людмила Тихомирова.

***

После разговора мне представилось, как лет через 15 – 20 два прекрасных юноши будут выступать на лучших мировых сценах, как при объявлении их имен зал наполнится аплодисментами. Это я об Эмиле Волкове и Елисее Мысине. А ставропольцы будут бесконечно гордиться талантливыми земляками.