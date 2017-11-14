На заседании администрации Ессентуков обговорили программу празднования Нового года.

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

15 декабря преображение начнется с Театральной площади: елка, избушка Деда Мороза, расписные терема, сани, новогодние фотозоны создадут самую зимнюю атмосферу. В это же время начнется большая работа по установке праздничного освещения.

Коснулись на заседании и менее вдохновляющих тем: послепраздничной уборки, размещения рекламных конструкций и безопасности. Уделить ей повышенное внимание необходимо будет уже с 23 декабря. Тогда стартуют новогодние утренники, а 26 декабря в концертном зале имени Шаляпина пройдет благотворительная елка. Мероприятия пройдут и на ессентукском озере, в ДШИ, ДК, библиотеках.

А 31 декабря ессентучан на Театральной площади ждут игры и ярмарки. В 9 вечера начнется развлекательная программа, а с 11 ночи – концерт кавер – групп. Гуляние завершится залпом салютов в час ночи, сообщили в пресс-службе администрации Ессентуков.